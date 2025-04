ニューヨークを拠点に活躍する現代美術家・松山智一さんの東京初となる大規模個展「松山智一展 FIRST LAST」が、「麻布台ヒルズ ギャラリー」(東京都港区)で開催中。本展では、松山さんが10年近く共創してきたコミック「PEANUTS」との限定コラボグッズも登場し、注目を集めている。■鮮やかな色彩とポップカルチャーが交わる、この春一番の注目アート展本展は、2002年に渡米してから四半世紀で世界が注目するアーティストとなった松山さんの活動を一堂に集めた特別な機会。日本初公開作品19点を含む40点以上の作品を通して、現在までの軌跡を体感できる。

展示風景《Passage Immortalitas》2024

展示風景《We The People》2025

ニューヨークを拠点に世界を魅了する現代美術家・松山智一さん

展示室|Fictional Landscape <仮想風景>

展示室|Broken Kaleidoscope <壊れた万華鏡>

「松山智一×PEANUTS Tシャツ」(各5500円)

「松山智一×PEANUTS ハンドタオル」(各990円)

「松山智一×PEANUTS ミニクリアファイルセット」(990円)

松山智一展 第2会場では「Tribute + Collaboration BE@RBRICK」(2万4200円)を先行半販売

会場では、2018年に松山さんが参加したプロジェクト「ピーナッツ・グローバル・アーティスト・コレクティブ」で制作した「スヌーピー」をモテーフに描いた作品も展示されている

帰国子女として特異なバックグラウンドを持つ松山さんは、東洋と西洋、古代と現代、具象と抽象という両極端の要素を見事に融合させた作品で知られている。その迫力ある色彩と独自のサンプリング手法を駆使した作品は、現代社会のリアリティを新たな視点で映し出すもの。ルネサンス期の絵画を参照しながらも、ポテトチップスの袋やハローキティなど、現代的な要素をミックスした世界観は、まるで別次元の空間に迷い込んだような感覚を与えてくれる。絵画だけでなく、インスタレーション作品も必見。今回の展覧会のために制作された新作「Broken Kaleidoscope(壊れた万華鏡)」は、イギリスの伝統的なフローラル壁紙のパターンに囲まれた空間に、手のひらサイズの磁器人形が巨大化され、上下対称に配置されている。まるでアリスの不思議な世界に飛び込んだような感覚を体験してみて。■松山智一が10年近く共創してきた「PEANUTS」とのコラボアイテム本展では、松山さんが2018年に参加したプロジェクト「ピーナッツ・グローバル・アーティスト・コレクティブ」のアートが復活。Tシャツやミニクリアファイルなど、デイリーに使えるグッズとして本展ショップで販売される。「松山智一×PEANUTS Tシャツ」(各5500円)は、キャンバスに向かうアーティスト姿のスヌーピーとモデルになったウッドストックのイラストがポイントに。ヘビーウェイト生地で着心地も◎、M・L・XLの3サイズ展開で友達やパートナーとペアルックも楽しめそう。「松山智一×PEANUTS ハンドタオル」(各990円)は、持ち運びに便利なW18×H18センチサイズで、松山さんの色彩豊かな世界観とスヌーピーとのコラボレーションを手軽に楽しめる。さらに「松山智一×PEANUTS ミニクリアファイルセット」(990円)は、A5サイズでチケットやポストカードの保管にも便利。いずれも数量限定なので欲しい人はお早めに!■「PEANUTS」75周年を祝う特別企画!BE@RBRICKとのトリプルコラボそして見逃せないのが、「Tribute + Collaboration」企画の第8弾として登場した、松山智一×PEANUTS×BE@RBRICKのトリプルコラボレーション!BE@RBRICKといえば、2001年にテディベア生誕100周年を記念して誕生した、メディコム・トイ社のクマ型ブロックフィギュア。「デジタルなイメージのテディベア」というコンセプトで、さまざまなブランドやアーティストとのコラボレーションで人気を集めている。異なるカルチャーを代表する3者が合作した「Tribute + Collaboration BE@RBRICK」(2万4200円)は、まさにコレクターズアイテムとして注目を集めそう。松山さんの作品は、鮮やかな色彩と壮大なスケールで、現代社会の矛盾や混沌を反映させながらも、新たな共感を生み出すパワーを持っている。今回のPEANUTSとのコラボレーションで誕生した限定グッズは、そんな松山さんの世界観を日常に取り入れることができる貴重な機会。スヌーピー好きの人も、アート好きの人も、ぜひ麻布台ヒルズ ギャラリーへ足を運んでみて。■松山智一展 FIRST LAST supported by UNIMAT GROUP会期:開催中〜2025年5月11日(日)※会期中無休会場:東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズガーデンプラザA ガーデンプラザA MBF 麻布台ヒルズ ギャラリー時間:月〜木・日曜10時〜18時、金・土曜・祝前日10時〜19時※入館は閉館30分前まで※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC(C) 2025 Peanuts Worldwide LLCBE@RBRICK TM & (C) 2001-2025MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.