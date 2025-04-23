【S.H.Figuarts アマテ・ユズリハ（マチュ）】 発売日・価格：未定

　「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催中の展示イベント「GUNDAM FIGURE EXHIBITION」にて、アクションフィギュア「S.H.Figuarts アマテ・ユズリハ（マチュ）」を展示している。

　本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場する主人公の「アマテ・ユズリハ（マチュ）」を、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

　今回「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」のイベント会場にて本製品の最速展示を行なっており、GQuuuuuuXと共に駆け出しているような姿を、様々な角度から確認することができる。

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