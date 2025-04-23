「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて「S.H.Figuarts アマテ・ユズリハ（マチュ）」が最速展示！店舗で開催中のイベント「GUNDAM FIGURE EXHIBITION」にて展示中
【S.H.Figuarts アマテ・ユズリハ（マチュ）】 発売日・価格：未定
「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催中の展示イベント「GUNDAM FIGURE EXHIBITION」にて、アクションフィギュア「S.H.Figuarts アマテ・ユズリハ（マチュ）」を展示している。
本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場する主人公の「アマテ・ユズリハ（マチュ）」を、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「S.H.Figuarts」で商品化したもの。
今回「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」のイベント会場にて本製品の最速展示を行なっており、GQuuuuuuXと共に駆け出しているような姿を、様々な角度から確認することができる。
━━━━━━━━━━- TAMASHII NATIONS STORE TOKYO (@tamashii_tnt) April 23, 2025
飛び出していけ
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「GUNDAM FIGURE EXHIBITION」に
「S.H.Figuarts アマテ・ユズリハ（マチュ）」を最速展示‼🏃♀️
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