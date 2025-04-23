·à¾ì¤ØGO¡Ö¾¾ÃÝ¿·´î·à¡¡ÍÛ½Õ¸ø±é¡×¡Ê27Æü¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ë
¡¡¾¾ÃÝ¿·´î·à¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¿ÍÀ¸ÁÐÏ»¡×¤Ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¡ÖÆó³¬¤Î±ü¤µ¤ó¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£
¡¡¡ÖÆó³¬¤Î¡Ä¡×¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¡Ö¤¨¤¨ÏÃ¤ä¤Ê¤¢¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¼Çµï¤À¤Ã¤¿¡£º£¤É¤¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶õ¤¤¤Æ¤ë2³¬¤Ë¡Ö²¾½»¤Þ¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¾¼ÏÂ¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï»Å»ö¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¸ãÊ¿¡ÊÁ¾²æÇ¶²È´²ÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢¿·º§¤ÎÂ©»Ò¡¦¾È»°¡ÊÁ¾²æÇ¶²È°ìÄ³¡Ë¤Î²Ç¡Ê¸ÍÅÄ¥ë¥Ê¡Ë¤è¤ê¤â¼ã¤¤¿¿Í³Èþ¡ÊÇ½ÀªÍ¥ºÚ¡Ë¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿´î·à¡£¸ãÊ¿¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤ÆÂ©»Ò¤Ë¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ó¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ©»Ò¤¬µ¢¾Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤µ¤¢ÂçÊÑ¡£2³¬¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Î±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¿¿Í³Èþ¤ò¤½¤Î2³¬¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¼Çµï¤òÂÇ¤Ä¤Î¤À¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡Â©»Ò¤Î²Ç¡¦¥æ¥»Ò¤ò±é¤¸¤¿¸ÍÅÄ¤Î¤ª¤«¤·¤µ¤Ë¾Ð¤ï¤µ¤ì¡¢´²ÂÀÏº¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥Ü¥±¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Õ¤½Ð¤·¡¢·à¾ì¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤í¤¦¾Ð¤¤À¼¤â¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊü¤ÄÂ©»Ò¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£¡Ö°Æ¤º¤ë¤è¤ê»º¤à¤¬¤ä¤¹¤·¡×¡£¤¤¤ä¤ä¤Ê¤¢¡¢¤Èµ¤¤¬¤á¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â1ÅÙ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¤1ËÜ¤À¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸ÁÐÏ»¡×¤Ï±¿¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿ÃË2¿Í¤òÉÁ¤¯Ì¾ºî¡£°ì¿Í¤ÏÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢°ì¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌÂ»Ò¤Î¤Þ¤Þ¡£¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬5Ç¯¸å¡¢ºÆ²ñ¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤À¡£Æ£»³´²Èþ¤âÅö¤¿¤êÌò¤È¤·¤¿±§ÅÄ¿®µÈÌò¤òÂ¹¤ÎÆ£»³Àð¼£Ïº¤¬¡¢À®¸ù¤·¤¿ÉÍËÜ·¼°ì¤ò¡¢±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¥Ä¥È¥à¤¬¹¥±é¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¤È¤â¸À¤¨¤ëÉÍËÜ¤ÎºÊ¡¦¿¿º½»Ò¤ò±é¤¸¤¿Á¾²æÇ¶²È¤¤¤í¤Ï¤Î¡¢¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¾¾ÃÝ¿·´î·à¤ÏÌ¾½÷Í¥¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ß¤½¤ÎÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£4·î27Æü¤Þ¤Ç¡£