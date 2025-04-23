³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤Áë¥¬¥é¥¹¤ÇËÉÈÈÂÐºö¤ò¡Ä¡ÖËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤áÈï³²¤Ë¤¢¤¦Á°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡·Ù»ëÄ£²¼Ã«½ð¤¬ÂæÅì¶èÌ±¤ËËÉÈÈ¸¦½¤²ñ¤ò¼Â»Ü¡¡Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è
µîÇ¯¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤Î¶§°¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤ËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¤ÇÈÈºáÈï³²¤òËÉ¤´¤¦¤È·Ù»ëÄ£¤¬ËÉÈÈ¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ç·Ù»ëÄ£²¼Ã«½ð¤ÈÈÄ¾Ë»Ò¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬ËÉÈÈ¸¦½¤²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶èÌ±¤ª¤è¤½200¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÉÈÈÀÇ½¤Î¹â¤¤³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤Áë¥¬¥é¥¹¤Î¤Û¤«¡¢³ä¤ì¤ä¤¹¤¤¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç³ä¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¬¥é¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤Î¶§°¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂæÅì¶è¤Ç¤â¿ô·ï¡¢¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤µ¤ì¡¢¶âÉÊ¤òÅð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤«¤é¶âÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤é¤ì¤Æ¿¯Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶èÆâ¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î²È²°¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÖËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤¦Á°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£