9人組グローバルグループ・&TEAMが23日、都内で「3rdシングル『Go in Blind(月狼)』発売記念SHOWCASE」を開催。オオカミとの共通点を語った。イベントは、ディスコポップ調のメロディーラインで挑発的な勢いを感じる「Run Wild」、タイトル曲の「Go in Blind(月狼)」をパフォーマンス。MCにお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅を迎え、今作の魅力などを語った。

アイデンティティーは「オオカミ」だという&TEAM。「オオカミって昔から本能的」と語り出したTAKIには、メンバーから「昔から?」と総ツッコミ。立て直したTAKIは「仲間意識が強いんですよ。仲間が攻撃されたらすぐわかってやり返す。群れで行動する習性だと思うですが、&TEAMも群れる習性?」と再びつまずき、照れ笑いを浮かべた。Kが「JOは笑いすぎて泣きそうだよ!」と、指摘するほど笑いに包まれた会場。最終的に、TAKIは「補い合っている部分が似ているなと思った」とまとめ、「メディアの皆さん、すみません」と気遣った。続いて、MAKIは「オオカミ人間って月を見ると変身します。僕たちはLUNEの皆さんを見ると覚醒するので、似ているんじゃないかな」とかっこよく決めた。続けて、NICHOLASは「パートナーに一途な部分が似ている」とLUNEと&TEAMの関係をたとえた。&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling:ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。24年には春夏秋冬シリーズとして1年に4作品をリリース。&TEAM 3rdシングル「Go in Blind(月狼)」では「Go in Blind(月狼)」「Run Wild」「オオカミ系男子」「Extraordinary day」の4曲に加え、「Go in Blind(月狼)」「Run Wild」の韓国語バージョンを収録する。