9人組グローバルグループ・&TEAMが23日、都内で「3rdシングル『Go in Blind(月狼)』発売記念SHOWCASE」を開催。「Go in Blind(月狼)」での目を隠したダンスについて語った。イベントは、ディスコポップ調のメロディーラインで挑発的な勢いを感じる「Run Wild」でスタート。ポケットに手を入れる動作や小指で口角を引っ張るポーズ、耳元で手を動かして見せるなど、メンバーの表情や演技などの細かいニュアンスを生かした振りで魅了した。

その後、MCにお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅を迎え、トークタイムへ。「Go in Blind(月狼)」の代表的なパフォーマンスである目を隠したダンスについて、MAKIは「FUMAくんがすごい!」と絶賛。FUMAは「0.2秒ぐらい?」と照れ笑いを浮かべつつ、「次のパートのHARUAも歌いながら目隠ししていて」とバトンパス。HARUAは「気が気じゃないです。まじで心臓バックバクです。ミスらないようにいっぱい練習もしましたし、ヘアスタイルによっても不格好に見えるので、ヘアの先生とも話しながらいっぱい研究しました」と明かした。HARUAのコメントを受け、Kは「緊張しすぎて肩上がってるやん!」と衣装の肩の装飾を指さし、笑いを誘った。一方、HARUAはNICHOLASのトーク中にくしゃみをしてしまうお茶目な場面も。塚地は「この時期はしょうがないね」と寄り添いつつ、「ちょっとマイクを離してもらって、ね?」と柔らかく忠告し、笑いを誘った。最後は、タイトル曲の「Go in Blind(月狼)」をパフォーマンス。楽曲オリジナルの振り付けとしては初となるダンスブレイクも。オオカミのようなワイルドなエネルギーが合わさり、強烈な印象を残した。&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling:ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。