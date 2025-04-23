【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43451.63 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42714.41 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41619.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40792.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40762.02 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39787.62 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38901.30 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38809.63 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38192.68 均衡表雲上限(日足)
38132.23 200日移動平均線
37955.62 26週移動平均線
37447.98 75日移動平均線
37389.98 均衡表雲下限(日足)
37272.03 均衡表雲上限(週足)
37009.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)
36857.24 13週移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36123.61 ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56 新値三本足陽転値
35595.49 均衡表基準線(週足)
35118.20 25日移動平均線
34904.85 ボリンジャー:-1σ(13週)
34868.63 ★日経平均株価23日終値
34639.35 均衡表転換線(週足)
34506.72 均衡表基準線(日足)
34399.57 6日移動平均線
34291.61 ボリンジャー:-2σ(26週)
33884.35 均衡表転換線(日足)
33226.66 ボリンジャー:-1σ(25日)
32952.46 ボリンジャー:-2σ(13週)
32459.60 ボリンジャー:-3σ(26週)
31335.11 ボリンジャー:-2σ(25日)
31000.07 ボリンジャー:-3σ(13週)
29443.56 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 84.73(前日88.92)
ST.Slow(9日) 88.85(前日90.94)
ST.Fast(13週) 38.00(前日35.72)
ST.Slow(13週) 29.07(前日28.31)
［2025年4月23日］
株探ニュース