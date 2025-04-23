

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43451.63 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42714.41 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41619.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40792.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40762.02 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39787.62 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38901.30 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38809.63 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38192.68 均衡表雲上限(日足)

38132.23 200日移動平均線

37955.62 26週移動平均線

37447.98 75日移動平均線

37389.98 均衡表雲下限(日足)

37272.03 均衡表雲上限(週足)

37009.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36857.24 13週移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36123.61 ボリンジャー:-1σ(26週)

35617.56 新値三本足陽転値

35595.49 均衡表基準線(週足)

35118.20 25日移動平均線

34904.85 ボリンジャー:-1σ(13週)



34868.63 ★日経平均株価23日終値



34639.35 均衡表転換線(週足)

34506.72 均衡表基準線(日足)

34399.57 6日移動平均線

34291.61 ボリンジャー:-2σ(26週)

33884.35 均衡表転換線(日足)

33226.66 ボリンジャー:-1σ(25日)

32952.46 ボリンジャー:-2σ(13週)

32459.60 ボリンジャー:-3σ(26週)

31335.11 ボリンジャー:-2σ(25日)

31000.07 ボリンジャー:-3σ(13週)

29443.56 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 84.73(前日88.92)

ST.Slow(9日) 88.85(前日90.94)



ST.Fast(13週) 38.00(前日35.72)

ST.Slow(13週) 29.07(前日28.31)



［2025年4月23日］



株探ニュース

