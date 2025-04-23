　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43451.63　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42714.41　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41619.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40792.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40762.02　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39787.62　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38901.30　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38809.63　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38192.68　　均衡表雲上限(日足)
38132.23　　200日移動平均線
37955.62　　26週移動平均線
37447.98　　75日移動平均線
37389.98　　均衡表雲下限(日足)
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
37009.75　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36857.24　　13週移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36123.61　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56　　新値三本足陽転値
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35118.20　　25日移動平均線
34904.85　　ボリンジャー:-1σ(13週)

34868.63　　★日経平均株価23日終値

34639.35　　均衡表転換線(週足)
34506.72　　均衡表基準線(日足)
34399.57　　6日移動平均線
34291.61　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33884.35　　均衡表転換線(日足)
33226.66　　ボリンジャー:-1σ(25日)
32952.46　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32459.60　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31335.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
31000.07　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29443.56　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　84.73(前日88.92)
ST.Slow(9日)　　88.85(前日90.94)

ST.Fast(13週)　 38.00(前日35.72)
ST.Slow(13週)　 29.07(前日28.31)

［2025年4月23日］

株探ニュース