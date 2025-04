9人組グローバルグループ・&TEAMが23日、都内で「3rdシングル『Go in Blind(月狼)』発売記念SHOWCASE」を開催。Kが、JOとの居残り練習を明かした。イベントは、ディスコポップ調のメロディーラインで挑発的な勢いを感じる「Run Wild」、タイトル曲の「Go in Blind(月狼)」をパフォーマンス。MCにお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅を迎え、今作の魅力などを語った。

Kは「Go in Blind(月狼)」について「最初のJOのパートが大好きです!振り付けいただいてからずっと好きです!」と興奮気味。「JOが、どうしてもかっこよくやりたいとのことで、全体練習が終ってから1週間、1時間ぐらい2人で残って練習しました。研究の成果です!」と胸を張った。JOは「はじまりのシーンだったので、ここでテンション上がれば全体も上がるなと。Kくんと一緒に研究してもらって頑張りました」と充実感あふれる表情に。Kは「でも、ちょうど僕とYUMAだけ(フォーメーションの都合上)見えない。一番好きなのに見えない!」と嘆いていた。&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling:ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。24年には春夏秋冬シリーズとして1年に4作品をリリース。&TEAM 3rdシングル「Go in Blind(月狼)」では「Go in Blind(月狼)」「Run Wild」「オオカミ系男子」「Extraordinary day」の4曲に加え、「Go in Blind(月狼)」「Run Wild」の韓国語バージョンを収録する。