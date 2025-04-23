¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇ¡ÖÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3½µ´Ö¤Ö¤ê3Ëü5000±ßÂæ²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â
´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î145¡ó¤«¤é¡ÖÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤ÇÃæ¹ñ¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï145¡ó¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÃæ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤Î145¡ó¤«¤é¡ÖÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢Âè2¼¡À¯¸¢²¼¤ÇÃæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤¿´ØÀÇ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï22Æü¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬¹â¤¤´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤¢¤¦¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿Åê»ñ²È¸þ¤±¤ÎÈó¸ø³«¤Î²ñ¹ç¤ÇÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢22Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï1000¥É¥ë¤¢¤Þ¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì»þ900±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë3Ëü5000±ß¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤¬ÏÂ¤é¤°¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¢§¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²òÇ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¯Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
À¸²Ö,
ºë¶Ì,
Ê©ÃÅ,
°ÖÎîº×