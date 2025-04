夏の東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催!

開催期間:2025年7月2日(水)から9月15日(月)まで

東京ディズニーリゾートでは、7月2日(水)から9月15日(月)までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるスペシャルイベント“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催!

2025年は、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が担当する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のテーマソングとともに楽しめる夏限定のコンテンツが登場!

Mrs. GREEN APPLE の楽曲とコラボレーションしているコンテンツは、まずは東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」(※)です。

6曲のオリジナルソングに新たな楽曲が加わることで、ゲストの “ハピネスレベル”がさらに高まります。

また、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで新たに実施する「”びしょ濡れハーバースプラッシュ」では、アップテンポな音楽に心を躍らせながらクールダウンもできます。

このほか、7月下旬より両パークでスペシャルグッズも展開予定です。

東京ディズニーランド アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン

予測不能な動きとアップテンポな音楽が特徴の、世界で初めてディズニー映画『ベイマックス』をテーマにした回転型のライドアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」。

通常のアトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、期間限定でMrs. GREEN APPLEによる楽曲が加わります。

なお、東京ディズニーリゾートのアトラクションで日本人アーティストの楽曲が流れるのは初となります。

※期間限定の楽曲は既存の楽曲に追加され、ランダムに流れます。ライド体験時の曲の指定はできません。

※「ベイマックスのハッピーライド」は、ダイハツ工業株式会社が提供しています。

東京ディズニーシー「びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」(メディテレーニアンハーバー)

ピアッツア・トポリーノとリドアイルでは、新たに「”びしょ濡れハーバースプラッシュ」を実施!

メディテレーニアンハーバーから水が噴き出し、大量の水によるびしょ濡れを楽しめるほか、スプラッシュタイムにはMrs.GREENAPPLE のアップテンポな楽曲にのせてさらに勢いを増して噴き出す水と共に、楽しく涼しい時間を過ごせます。

プロメテウス火山を背景にした東京ディズニーシーならではのびしょ濡れ体験で盛り上がることができます☆

※「びしょ濡れハーバースプラッシュ」は、夕方までの実施です。

※スプラッシュタイムは1日6回程度を予定しています。

