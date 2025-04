たべっ子どうぶつたちがヤエチカにやってくる！たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊

ヤエチカ(八重洲地下街)は、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」とコラボレーションしたイベント「たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊」を開催します。

たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊

・場所 : ヤエチカ館内

・開催日程 : 2025年4月30日(水)〜5月6日(火・振休)

・開催時間 : 11:00〜19:00

・参加費用 : 無料

ヤエチカ(八重洲地下街)は、2025年4月30日(水)〜5月6日(火・振休)まで、2025年5月1日公開の映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」とコラボレーションしたイベント「たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊」を開催。

【「たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊」イベント概要】

映画で大冒険を繰り広げるたべっ子どうぶつたちがヤエチカにやってくる!

みんなも一緒にヤエチカを冒険しよう!

【TOPIC1 ビンゴを完成させて宝箱をゲット!ヤエチカ冒険】

ヤエチカ館内に9つの合言葉が隠れています。

見つけた合言葉をヤエチカLINEのトーク画面に入力すると秘密の言葉が完成。

宝箱(たべっ子どうぶつのお菓子)をプレゼント。

■冒険方法 ※冒険セットは各日先着500セット、無くなり次第終了

(1) 受付所(ヤエチカテラス)でヤエチカLINE友だち登録をして、冒険セットをもらう

LINE公式アカウント(@yaechika)

(2) ヤエチカ館内に隠された9つの合言葉を探して、秘密の言葉を完成させる

(3) 完成した冒険ビンゴカードを受付所(ヤエチカテラス)で宝箱に交換する

■冒険クリア特典

宝箱(たべっ子どうぶつのお菓子)

【TOPIC2 たべっ子どうぶつと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場】

ヤエチカ館内計5箇所に、たべっ子どうぶつと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場します。

【たべっ子どうぶつ/たべっ子どうぶつ THE MOVIEについて】

■たべっ子どうぶつ

1978年の発売開始より長らく愛され続ける国民的お菓子「たべっ子どうぶつ」。

さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物の英語名がアルファベットで記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20カ国以上で販売されるギンビス社のロングセラー商品です。

■映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」

誰もが知る国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!まさかの大冒険で映画館にやって来る!この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”に捕らわれたぺがさすちゃんを助けるため、かわいいだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつが不可能すぎる救出ミッションに立ち上がる!?でも彼らは…武器なし、策なし、意気地なし!

いったいどうする?どうなる!?果たして彼らは仲間を助けて、世界を救えるのか!?

この春、笑いあり、感動ありの癒し系エンタメ超大作が日本をちょっぴりおかしくする!

5月1日(木)全国公開

配給:クロックワークス TBSテレビ

(C)ギンビス

(C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会

