物理的なワイヤーが不要！ハスクバーナ・ゼノア「ロボット芝刈機Automower(TM) NERAシリーズ」

ハスクバーナ・ゼノアは、ロボット芝刈機Automower(TM) NERAシリーズを2025年5月より順次発売します。

1995年に世界で初めてロボット芝刈機を発売し、2025年で30周年を迎えるハスクバーナが、長年の技術と革新を結集して開発したNERAシリーズは、物理的なワイヤー設置が不要です。

これにより、庭のレイアウト変更やメンテナンスが大幅に容易になります。

『NERA』は“New Era”の略称で、理想の芝生を実現する新時代の芝刈りソリューションを示すものです。

このワイヤレスモデルは、ハスクバーナの30周年という記念すべき年に日本で導入されます。

●Automower(TM) NERAシリーズ共通の特長

○Husqvarna EPOS(R)テクノロジー

EPOS(R)テクノロジーは、衛星システムを利用してロボット芝刈機を仮想境界内で高精度に制御するシステムです。

従来の物理的なワイヤーが不要になるため、断線の心配がなく、より柔軟な芝刈り作業が実現します。

さらに、一時的に進入を制限したいエリアを設定することも可能です。

すべてのNERAシリーズには、従来の境界ワイヤーによる設置方法と、EPOS(R)テクノロジーを用いた新しい設置方法の2種類が用意されています。

別売りのEPOS(R)プラグインモジュール(6月末発売予定)をAutomower(TM)に装着することで、ワイヤレスの設置が可能になります。

(Automower(TM) 435X AWD NERAはEPOS(R)テクノロジーを標準搭載しています)

○多様な芝刈りパターン

EPOS(R)テクノロジーを使用した高度な制御技術により、並行パターンやチェッカーボードパターンなど、様々な刈り方を選択できます。

広大な芝生エリアでは、この機能によって正確かつ効率的な芝刈りを実現します。

○障害物の検出と回避

内蔵されたレーダーが、芝刈機による障害物の検知と回避を支援し、想定外の停止のリスクを軽減します。

検出モードでは、速度が低下して衝突時の衝撃を弱め、回避モードでは芝刈機が旋回して衝突を回避します。

●Automower(TM) NERAシリーズ ラインナップ

○Automower(TM) 410XE NERA

後部のエッジカット専用ディスクにより、芝生の端までカットできるため、刈り残しが最小限に抑えられ、時間と労力を節約できます。

本体価格:550,000円 (税抜 500,000円)

○Automower(TM) 430X NERA / 450X NERA

GPSを活用したマッピング技術により、広大なエリアを効率的かつ正確にカバーすることが可能です。

本体価格:715,000円 (税抜 650,000円) [430X NERA]

本体価格:825,000円 (税抜 750,000円) [450X NERA]

○Automower(TM) 435X AWD NERA

連結式ボディのAWD(四輪駆動)で走破性に優れ、斜面または起伏の多い地形に適しています。

本体価格:935,000円 (税抜 850,000円)

*価格には設置費用は含まれておりません。

設置費用は設置場所の状況で変動するため、お見積りが必要です。

●Automower(TM) NERAシリーズ 主要諸元

※2 1日に稼働できる時間は機種により異なります。

斜面や地形により作業領域は変化します。

※3 80%平地、20%傾斜地で稼働させた場合です。

斜面が増えた場合作業領域は狭くなります。

