銀座三越にて「サンリオキャラクターズ」の特別な1年が重なる生誕祭「Sanrio characters Special Anniversary Market」を開催!

それぞれのアニバーサリーイヤーを記念してデザインされたイベント限定グッズを中心に販売するほか、お祝い気分を高める会場装飾など、ファンゴコロをくすぐる企画が盛りだくさんです☆

銀座三越 サンリオ「Sanrio characters Special Anniversary Market」

会期:2025年4月29日(火・祝) 〜5月12日(月)

※最終日午後6時終了

会場:銀座三越 新館7階 催物会場

特設サイトURL:https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sanrio_51

銀座三にて、サンリオキャラクターズの特別な1年をお祝いする大型ショッピングイベント「Sanrio characters Special Anniversary Market」を開催!

2025年は「マイメロディ」「リトルツインスターズ」「いちご新聞」がそれぞれ50周年、そして「クロミ」が20周年を迎えます。

キャラクターたちにとって特別な一年が重なるミラクルイヤーです。

期間中、それぞれのアニバーサリーイヤーを記念してデザインされたイベント限定グッズをメインに販売するほか、お祝い気分を高める会場装飾など、ファンゴコロをくすぐる企画が盛りだくさん。

そのほかのサンリオキャラクターも含め、約1,000種のグッズが並ぶ、アニバーサリーイヤーにぴったりなイベントです☆

“50周年”いちご新聞のイベント限定グッズ

銀座三越にて初めて店頭販売される、イベント限定グッズ。

3世代で愛読され続けている「いちご新聞」からは、カスタムグッズが登場します。

サンリオの「いちごの王さま」と、人気キャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」「ポチャッコ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」の中から好きな組み合わせを選んで、お気に入りのTシャツや缶バッジを制作できます!

※画像は組み合わせの一例です

いちご新聞50周年缶バッチ 歩こうver.​

価格:各​1,078円​(税込)

種類:全7種

「いちごの王さま」と各キャラクターが楽しく歩いているイラストを使用した缶バッジ。

イニシャルなどが入るので、特別感があります。

※「イニシャル」「GINZA」を好みで入れられます

いちご新聞50周年Tシャツ 歩こうver.

価格:各6,380円(税込)

種類:全7種

サイズ:S〜XL

「いちごの王さま」+7キャラクターから1キャラを選んで作るTシャツ。

「いちご新聞」のロゴ入りもうれしい、50周年にふさわしいグッズです☆

“50周年”マイメロディ、“20周年”クロミのイベント限定グッズ

「マイメロディ」50周年、「クロミ」20周年を記念したイベント限定グッズもラインナップ。

特別な衣装に身を包んだぬいぐるみや日用雑貨などが販売されます。

ぬいぐるみS マイメロディ/クロミ

価格:各3,960円(税込)

サイズ:マイメロディ(約幅14×奥行10×高さ21.5cm)、クロミ(約幅20×奥行8×高さ21.5cm)

購入制限:各一人1点限り

トランプの王国からやってきたような衣装がキュートな「マイメロディ」&「クロミ」のぬいぐるみ。

頭にのせたクラウンもよく似合っています。

クリアマルチケースSS

価格:各935円(税込)

サイズ:約幅8×奥行2×高さ7cm

カバンなどにぶら下げられる、カラビナ付きのクリアマルチケース。

トランプ柄がかわいい「マイメロディ」と「クロミ」デザインで展開されます。

ステンレスタンブラー

価格:2,750円(税込)

素材:ステンレス

サイズ:約口径8.6×高さ12.2cm

容量:約450ml

「クロミ」と「マイメロディ」がデザインされた、おしゃれなステンレスタンブラー。

アニバーサリーイヤーの記念にぴったりのグッズです☆

越伊勢丹オンラインストア限定:ジュエリー絵画 クロミ SRサイズ

価格:77,000円(税込)

サイズ:本体約幅8.9×高さ8.9cm

※サイズは他に、SS、S、M、Lがあります

※三越伊勢丹オンラインストアでの受注販売

キラキラ煌めく、「クロミ」のジュエリー絵画。

腰に手を置きながらポーズをきめる「クロミ」がデザインされています。

“50周年”リトルツインスターズのイベント限定グッズ

ゆめ星雲の思いやり星でうまれたふたごのきょうだい星「キキ」と「ララ」の50周年を記念した限定グッズ。

ペアで揃えたくなるぬいぐるみやデイリーに活躍してくれる日用雑貨がラインナップされます。

ぬいぐるみS キキ/ララ

価格:各3,520円(税込)

サイズ:キキ(約幅14×奥行10×高さ17cm)、ララ(約幅16×奥行10×高さ17cm)

購入制限:各一人1点限り

キラキラおめめの「キキ」と「ララ」のぬいぐるみ。

星がいっぱいのヘアアクセサリーもキュートです☆

トートバッグ

価格: 2,750円(税込)

サイズ:約タテ39×ヨコ35×マチ5cm(持ち手:約幅2.5×長さ51cm)

ゆめかわいい「リトルツインスターズ」のアートを使ったトートバッグ。

50th Anniversaryの文字入りで、特別感もあります。

燕三条ステンレスタンブラー

価格:11,000円(税込)

素材:ステンレス

サイズ:本体約口径7.4×高さ12.5cm

容量:約300ml

仕様:木箱付

豪華な木箱に入った、燕三条ステンレスタンブラー。

タンブラーにも木箱にも、50周年をお祝いする「キキ」と「ララ」が描かれています。

限定デザインショッピングバッグ

価格:1枚 各220円(税込)

種類:全2種

サイズ:約タテ24×ヨコ32×マチ11cm

販売場所:新館9階 銀座テラス/テラスコート お会計カウンター

期間中、『Sanrio characters Special Anniversary Market』限定デザインショッピングバッグが販売されます。

「マイメロディ」と「クロミ」のショッピングバッグは、ブラックを基調に、レッドとゴールドを配したおしゃれなトランプ柄デザインです☆

「リトルツインスターズ」デザインは、オーロラのような色使いがゆめかわいいショッピングバッグとなっています。

※実物と仕様が異なる場合があります

※数に限りがあります。なくなり次第終了です

お買い上げプレゼント「オリジナルフォトカード」

対象期間:

・第1弾:2025年4月29日(火・祝)〜5月5日(月・祝)

・第2弾:2025年5月6日(火・振休)〜5月12日(月)

対象店舗:(1)銀座三越 新館7階 催物会場 、(2)Sanrio NISHIGINZA店

期間中、対象店舗で一会計につき3,300円以上購入された、第1弾、第2弾の各期間先着1,000名にオリジナルミニフォトカードをプレゼント!

第1弾は、「クロミ」デザイン。

第2弾は、「リトルツインスターズ」デザインです。

いずれも「銀座三越」デザインとなっています。

※当日のお買いあげレシートのみ有効

※一部対象外商品あり

※詳しくは特設サイトをご覧ください

アニバーサリーが重なった「サンリオキャラクターズ」と「いちご新聞」の限定グッズが続々!

「Sanrio characters Special Anniversary Market」は、2025年4月29日(火・祝) から5月12日(月)まで、銀座三越にて開催です。

※一部商品の販売について、混雑防止のため入場制限をする場合があります。詳しくは特設サイトを確認ください

※購入個数は一人1会計50点までとなります。また、一部を除き、一人1会計1種類5点までとなります

※不良品以外の返品・交換は不可

※数に限りがあるグッズは、品切れになる場合もあります

※画像はイメージです

