【ユーロ圏】

フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15

予想 47.9 前回 48.5



フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15

予想 47.6 前回 47.9



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 47.5 前回 48.3



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 50.4 前回 50.9



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00

予想 47.4 前回 48.6



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00

予想 50.5 前回 51.0



ユーロ圏貿易収支（2月）18:00

予想 N/A 前回 10.0億ユーロ（季調前)

予想 148.0億ユーロ 前回 140.0億ユーロ（季調済)



ユーロ圏建設業生産高（2月）18:00

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 0.0%（前年比)



【インドネシア】

インドネシア銀行7日物リバースレポ（4月）16:20

予想 5.75% 前回 5.75%（政策金利)



【南アフリカ】

消費者物価指数（3月）17:00

予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)

予想 3.0% 前回 3.2%（前年比)



【台湾】

鉱工業生産指数（3月）17:00

予想 14.9% 前回 17.91%（前年比)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 43.9 前回 44.9



非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 51.3 前回 52.5



【香港】

消費者物価指数（CPI）（3月）17:30

予想 1.6% 前回 1.4%（前年比)



【イスラエル】

雇用統計（3月）19:00

予想 N/A 前回 2.7%（失業率)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（04/12 - 04/18）20:00

予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45

予想 49.2 前回 50.2（製造業PMI・速報値)

予想 52.9 前回 54.4（非製造業PMI・速報値)

予想 51.2 前回 53.5（コンポジットPMI・速報値)



新築住宅販売件数（3月）23:00

予想 68.0万件 前回 67.6万件

予想 0.7% 前回 1.8%（前月比)



住宅建築許可件数（確報値）（3月）時刻未定

予想 148.2万件 前回 148.2万件（住宅建築許可件数)

予想 1.6% 前回 1.6%（住宅建築許可件数・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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