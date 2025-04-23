これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15
予想 47.9 前回 48.5
フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15
予想 47.6 前回 47.9
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 47.5 前回 48.3
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.9
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 47.4 前回 48.6
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 50.5 前回 51.0
ユーロ圏貿易収支（2月）18:00
予想 N/A 前回 10.0億ユーロ（季調前)
予想 148.0億ユーロ 前回 140.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏建設業生産高（2月）18:00
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 0.0%（前年比)
【インドネシア】
インドネシア銀行7日物リバースレポ（4月）16:20
予想 5.75% 前回 5.75%（政策金利)
【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.2%（前年比)
【台湾】
鉱工業生産指数（3月）17:00
予想 14.9% 前回 17.91%（前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 43.9 前回 44.9
非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 51.3 前回 52.5
【香港】
消費者物価指数（CPI）（3月）17:30
予想 1.6% 前回 1.4%（前年比)
【イスラエル】
雇用統計（3月）19:00
予想 N/A 前回 2.7%（失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/12 - 04/18）20:00
予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 49.2 前回 50.2（製造業PMI・速報値)
予想 52.9 前回 54.4（非製造業PMI・速報値)
予想 51.2 前回 53.5（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（3月）23:00
予想 68.0万件 前回 67.6万件
予想 0.7% 前回 1.8%（前月比)
住宅建築許可件数（確報値）（3月）時刻未定
予想 148.2万件 前回 148.2万件（住宅建築許可件数)
予想 1.6% 前回 1.6%（住宅建築許可件数・前月比)
※予定は変更されることがあります。
フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15
予想 47.9 前回 48.5
フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15
予想 47.6 前回 47.9
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 47.5 前回 48.3
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.9
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 47.4 前回 48.6
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 50.5 前回 51.0
ユーロ圏貿易収支（2月）18:00
予想 N/A 前回 10.0億ユーロ（季調前)
予想 148.0億ユーロ 前回 140.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏建設業生産高（2月）18:00
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 0.0%（前年比)
【インドネシア】
インドネシア銀行7日物リバースレポ（4月）16:20
予想 5.75% 前回 5.75%（政策金利)
【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.2%（前年比)
【台湾】
鉱工業生産指数（3月）17:00
予想 14.9% 前回 17.91%（前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 43.9 前回 44.9
非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 51.3 前回 52.5
【香港】
消費者物価指数（CPI）（3月）17:30
予想 1.6% 前回 1.4%（前年比)
【イスラエル】
雇用統計（3月）19:00
予想 N/A 前回 2.7%（失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/12 - 04/18）20:00
予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 49.2 前回 50.2（製造業PMI・速報値)
予想 52.9 前回 54.4（非製造業PMI・速報値)
予想 51.2 前回 53.5（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（3月）23:00
予想 68.0万件 前回 67.6万件
予想 0.7% 前回 1.8%（前月比)
住宅建築許可件数（確報値）（3月）時刻未定
予想 148.2万件 前回 148.2万件（住宅建築許可件数)
予想 1.6% 前回 1.6%（住宅建築許可件数・前月比)
※予定は変更されることがあります。