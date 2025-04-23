19:00 ECB賃金トラッカー（第1四半期）

クノット・オランダ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「不確実性な世界における金融政策」講演

19:30 ピル英中銀チーフエコノミスト、講演

22:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶

22:30 ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶

22:35 ウォラーFRB理事「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）

23:30 米週間石油在庫統計



24日

0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

2:00 米5年債入札（700億ドル）

2:15 ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「インフレ期の金融政策」出席

3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演

3:35 ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント閉会挨拶

3:45 ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合「世界経済の不確実性：ユーロを守るための課題」講演

4:15 レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席

4:45 チポローネECB理事、ブロック豪中銀総裁、IMF世銀春季会合で金融システムに関する討論会参加

7:30 ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）



IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）

G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）

G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）



米国ウクライナ英国フランス代表者がウクライナ和平巡り協議（ロンドン）ルビオ米国務長官出席



米主要企業決算

ボーイング、IBM、テキサスインスツルメンツ、AT＆T



※予定は変更されることがあります。

外部サイト