19:00　ECB賃金トラッカー（第1四半期）
クノット・オランダ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「不確実性な世界における金融政策」講演
19:30　ピル英中銀チーフエコノミスト、講演
22:00　グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶
22:30　ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶
22:35　ウォラーFRB理事「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
23:30　米週間石油在庫統計

24日
0:30　米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00　米5年債入札（700億ドル）
2:15　ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「インフレ期の金融政策」出席
3:00　米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演
3:35　ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント閉会挨拶
3:45　ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合「世界経済の不確実性：ユーロを守るための課題」講演
4:15　レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席
4:45　チポローネECB理事、ブロック豪中銀総裁、IMF世銀春季会合で金融システムに関する討論会参加
7:30　ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）

IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）
G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）

米国ウクライナ英国フランス代表者がウクライナ和平巡り協議（ロンドン）ルビオ米国務長官出席

米主要企業決算
ボーイング、IBM、テキサスインスツルメンツ、AT＆T

※予定は変更されることがあります。