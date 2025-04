回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズに、埼玉の人気ラーメン店“中華そば 四つ葉”が監修した「はまぐり塩ラーメン」が期間限定で登場します!

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ ”中華そば 四つ葉”監修「はまぐり塩ラーメン」

価格:460円(税込)〜

※店舗によって価格が異なります

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月11日(日)

販売予定総数:36万食

※販売予定総数が完売次第終了

取扱店舗:全国のスシロー店舗

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

2014年4月から販売を開始し、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに100種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきたスシローの「ラーメン」

現在「日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってほしい」という想いから、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズが実施されています。

このシリーズでは、「食べログ」で高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンをスシローで販売。

今回登場するのは、「食べログ」で点数3.86の高評価を獲得し、2017年から「食べログ ラーメン EAST 百名店」に選出されている、埼玉の人気ラーメン店、“中華そば 四つ葉”監修の「はまぐり塩ラーメン」です!

今回、「中華そば 四つ葉」監修のもと、スシローで販売される「はまぐり塩ラーメン」は、監修店と同じく、はまぐりとホタテの旨みに、鶏のコクも加えて、奥深い貝の味わいを表現。

スープの仕上げは2種類の醤油で味の底上げをしながらもはまぐりの上品な風味を生かすように仕上げられています。

監修店のサイドメニューにもおすしが提供されているため、おすしとの相性も抜群です!

※食べログの点数は、2025年3月23日現在での点数です

※お持ち帰り対象外

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心して食べられます

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※写真はイメージです

監修店「中華そば 四つ葉」について

寿司屋の二代目がラーメンの道に進み、2013年に埼玉の実家の寿司屋の棟続きにオープンした「中華そば 四つ葉」

「四つ葉そば」や「蛤そば」「煮干しそば」など、素材にこだわった一杯で2017年から「食べログ ラーメン EAST 百名店」に選出されている全国的な人気店です。

※写真はイメージです

ラーメンの名店監修の本格ラーメンが全国で楽しめる!

“中華そば 四つ葉”監修の「はまぐり塩ラーメン」は、2025年4月23日(水)より全国のスシローにて数量限定で販売されます。

スパイスを効かせたタレがポイント!スシロー「吉吾」監修「中津からあげ」 スパイスを効かせたタレがポイント!スシロー「吉吾」監修「中津からあげ」 続きを見る

大とろや大切りサーモンが期間限定でお得に!スシロー「GW得ネタ祭 第1弾」 大とろや大切りサーモンが期間限定でお得に!スシロー「GW得ネタ祭 第1弾」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 埼玉の名店”中華そば 四つ葉”監修!スシロー「はまぐり塩ラーメン」 appeared first on Dtimes.