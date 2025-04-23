Èà½÷¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢¡£¤¿¤À¤Î¸òºÝÊó¹ð¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢ Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¿ÀèÀ¸Æü»ï1¡¡¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¤
¡ØÀèÀ¸Æü»ï1¡¡¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤»¤«¤Í¤³/ KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´27²ó¡Û
¡ØÀèÀ¸Æü»ï¡Ê1¡Á3´¬¡Ë¡¡¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥¸¥ã¡¼¥¸¤ËÇò°á»Ñ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡¢¤¤¤Ä¤â¥À¥ë¤½¤¦¤Ç°Û¾ï¤ËÂÎ¤¬¼å¤¤À¸Êª¶µ»Õ¡¦¤Û¤à¤éÀèÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±¤¿Ï¡¸«¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë²ÈÄí²Ê¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÊì¹»¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¡£À¸ÅÌ¤È¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£¤ÏÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ê¤Î¤ËÊ£»¨¤ÊÎø¿´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤à¤·¤í²ÃÂ®Ãæ!? À²¤ì¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤»¤º¡½¡½¡£Îß·×50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤³Ø±à¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡ØÀèÀ¸Æü»ï ¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ù¤òºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ØÀèÀ¸Æü»ï¡Ê1¡Á3´¬¡Ë¡¡¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥¸¥ã¡¼¥¸¤ËÇò°á»Ñ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡¢¤¤¤Ä¤â¥À¥ë¤½¤¦¤Ç°Û¾ï¤ËÂÎ¤¬¼å¤¤À¸Êª¶µ»Õ¡¦¤Û¤à¤éÀèÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±¤¿Ï¡¸«¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë²ÈÄí²Ê¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÊì¹»¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¡£À¸ÅÌ¤È¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£¤ÏÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ê¤Î¤ËÊ£»¨¤ÊÎø¿´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤à¤·¤í²ÃÂ®Ãæ!? À²¤ì¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤»¤º¡½¡½¡£Îß·×50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤³Ø±à¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡ØÀèÀ¸Æü»ï ¤Û¤à¤éÀèÀ¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥â¥Æ¤Ê¤¤¡Ù¤òºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª