東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「チーズ×カスタード スイーツ&ベーカリー」を開催!

フロマージュブランやクリームチーズなど、豊かな味わいのチーズと、リッチな甘みのカスタードとの相性が抜群な5月限定コレクションです☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」チーズ×カスタード スイーツ&ベーカリー

開催期間:2025年5月1日(木)〜5月31日(土)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F)

営業時間:10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

豪華クルーズライナーのカフェをイメージした魅力あふれる開放的な空間でスイーツやベーカリーが味わえる「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」

トスティーナの月替わりフェアとして、季節のフルーツを使ったこだわりメニューが提供されています。

2025年5月に実施されるのは、風味豊かなチーズとコク深いカスタードが巡り合う「チーズ×カスタード スイーツ&ベーカリー」フェア。

豊かな味わいのチーズと、リッチな甘みのカスタードとの相性が抜群な限定コレクションを紹介していきます☆

カシスフロマージュ

価格:850円(税込)

カシスとイチジクのコンポートと合わせたムースリーヌを、クリーミーなフロマージュブランとホワイトチョコレートのムースでサンドした「カシスフロマージュ」

フルーティーな酸味がチーズのコクと溶け合うことで、口の中で贅沢な味わいが広がります。

クリームチーズのシュークリーム

価格:850円(税込)

クッキーシューの中に、カスタードと生クリームのなめらかさが絶妙に調和したディプロマットクリームを入れた「クリームチーズのシュークリーム」

トップにチーズのムースとクリームを絞り、いちごやブルーベリーの果実で彩りを添えたシュークリームです。

フロマージュクリュ

価格:850円(税込)

ふんわりとした口溶けが広がるレアチーズムースの中に、トロピカルなエキゾチッククリームを閉じ込めた「フロマージュクリュ」

純白のシャンティークリームで全体をまとい、仕上げにムースリーヌと南国風の緑色のチョコレートをあしらった、初夏らしい一品です。

マンスリーベーカリー:プルドポークのグリルチーズサンド/カスタードプリンデニッシュ

メニュー名:左から)

・プルドポークのグリルチーズサンド

・カスタードプリンデニッシュ

「チーズ×カスタード スイーツ&ベーカリー」で味わえるマンスリーベーカリーは2種類。

「プルドポークのグリルチーズサンド」と「カスタードプリンデニッシュ」が用意されます。

プルドポークのグリルチーズサンド

価格:600円(税込)

エダムチーズを練り込んだバンズに、ジューシーなプルドポークとシャキシャキのキャベツやレタス、ドライトマトをサンドしグリルした「プルドポークのグリルチーズサンド」

肉の旨味とチーズのコク、野菜のフレッシュさが広がる、満足感あふれるサンドイッチです。

カスタードプリンデニッシュ

価格:550円(税込)

こんがり焼き上げたデニッシュ生地に、まろやかなカスタードクリームを絞り、上にとろけるようなプリンをのせた「カスタードプリンデニッシュ」

サクサクとした生地の香ばしさと、なめらかなプリンの食感が楽しめます。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間:12:00〜21:00

大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりな「#シェラトンスイーツボックス」

マンスリーの限定スイーツを含むミニサイズのスイーツ6種と、マカロン2個を詰め合わせたスイーツボックスです。

フライデースイーツブッフェ

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

開催日:2025年5月9日(金)、16日(金)、23日(金)、30日(金)

メニュー:※メニューは予告なく変更になる可能性があります

シェフのこだわりスイーツ・マンスリーケーキ3種・いちごのショートケーキ・ナッツのタルト・キャラメルシフォンケーキ・アプリコットタルト・ミルフィーユ・いちごムースとべイクドチーズケーキ・ほうじ茶と黒糖ムース・ピスタチオのロールケーキ・メロンとココナッツのパンナコッタ・ヨーグルトムースと夏みかんゼリー・チョコレートプリン・コーヒーゼリー・フルーツカクテル軽食・サラダ・パン・サンドイッチ・ピザなどドリンク・コーヒー(アイス・ホット)・紅茶(アイス・ホット)・ソフトドリンク各種さらに嬉しいサービス:シェフ特製プレートが一人につき1皿、席までサーブされます

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日限定開催の「フライデースイーツブッフェ」でも、チーズとカスタードのスイーツを含む豊富なラインナップでお届け。

スイーツはもちろん、サンドイッチなどのセイボリーも登場する、大満足のブッフェが楽しめます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

風味豊かなチーズとコク深いカスタードを使用したスイーツやベーカリーが勢ぞろい。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2025年5月1日より開催される「チーズ×カスタード スイーツ&ベーカリー」フェアの紹介でした☆

