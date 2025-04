平井 大が、本日配信シングル「Heartbreaker (I fell in love with a cowgirl)」をリリースした。これまで、“LUCKY BAG”と題して新曲と過去の楽曲をテーマに沿って詰め合わせたEP形式でのリリースを続けてきた平井 大だが、それを一時お休みし、5月10日より全国3箇所で開催される平井 大主催ビーチフェス<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025>の開催に合わせて、ビーチで聴きたくなるような新曲4曲を配信シングルとして連続リリース。

▼「Heartbreaker (I fell in love with a cowgirl)」配信リンク

https://DaiHirai.lnk.to/heartbreaker





▼「完璧な二人。」TikTokリンク

https://vt.tiktok.com/ZSrW9Chbq/

その第1弾となる「Heartbreaker (I fell in love with a cowgirl)」は、“キミ”に振り回されながらも恋する男を歌った、カントリーフレーバーの漂うポップチューンで、海辺のドライブでも聴きたくなるナンバーとなっている。さらに、連続配信シリーズ第2弾の「完璧な二人。」が早くも4月30日にリリースされることが決定した。この楽曲は《曇り空も、渋滞も、コーヒーの苦さも。キミといれば全部、愛しい“僕らの日常”。》と歌う平井 大らしい1曲で、大切な存在と一緒に聴きたくなるアコースティックナンバーだ。楽曲のリリースに先駆けて楽曲の一部がTikTokでも先行配信されている。<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025>は5月10日 大阪・ 泉南ロングパークで行われる“THE SOLO TRIP”からスタート。平井 大の公式YouTubeチャンネルには、2023年にZOZOマリンスタジアムで開催された<THE BEACH TRIP 2023>からジャムセッションの映像も公開されており、今年の<THE BEACH TRIP>を心待ちにする声が寄せられている。