セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年4月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・ユニバーシティ』 マスコット “マイク・ワゾウスキ”を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『モンスターズ・ユニバーシティ』 マスコット “マイク・ワゾウスキ”

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約11×6×13cm

種類:全4種(本、帽子(ちびっこ)、帽子(大学生)、ユニフォーム)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『モンスターズ・ユニバーシティ』のマスコットがセガプライズから登場☆

今回登場するのは、大きなひとつ目が特徴のモンスター「マイク・ワゾウスキ」

様々なポーズや格好をした「マイク・ワゾウスキ」が4種類ラインナップされます。

マイク・ワゾウスキ 本

本を読んでいる「マイク・ワゾウスキ」のマスコット。

本をじっと見つめる真剣な表情がカッコイイ!

マイク・ワゾウスキ 帽子(ちびっこ)

「MU」のロゴが入った帽子をうれしそうに被っている「マイク・ワゾウスキ」のマスコット。

大きな瞳が印象的な、幼少期の「マイク・ワゾウスキ」です☆

マイク・ワゾウスキ 帽子(大学生)

大学生になった「マイク・ワゾウスキ」のマスコット。

成長して体も大きくなり、幼少期と比べてロゴ入りの青い帽子が小さく見えます。

マイク・ワゾウスキ ユニフォーム

ユニフォーム姿がユニークな「マイク・ワゾウスキ」のマスコット。

ユニフォームの着こなしが独特でとってもチャーミング☆

どの姿もかわいらしく、大きな目から楽しそうな様子が伝わって来るプライズ。

セガプライズの『モンスターズ・ユニバーシティ』 マスコット “マイク・ワゾウスキ”は、2025年4月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します!

