Bリーグがポストシーズンの放送配信情報を発表⋯ファイナルは全3試合テレビ生中継

写真拡大

　4月23日、Bリーグは年間王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 POSTSEASON」の放送・配信情報を発表。5月24日から27日にかけて開催される「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」は、全試合テレビで生中継されることになった。


　ネット配信では「バスケットLIVE」がB2プレーオフも含めて全試合をライブ配信。頂上決戦のB1ファイナルでは「U-NEXT」や「J SPORTSオンデマンド」に加えて「DAZN」もラインナップされた。


　テレビでは「BS12 トゥエルビ」、「J SPORTS」、「NHK BS」でB1セミファイナルまでの一部試合が放送され、B1ファイナルではGAME1が「日本テレビ系列」と「NHK BS」、GAME2が「NHK総合」、GAME3が「NHK BS」で生中継される。


　発表された配信サービスと放送局の一覧は以下の通り。B1ファイナルを除いてローカル局で追加放送される可能性もある。


◆■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25

【りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2024-25】

＜日程＞

2025年5月8日（木）～5月12日（月）


＜ネット配信＞

・バスケットLIVE

・J SPORTSオンデマンド

・U-NEXT

・バスケットLIVE for Prime Video


＜テレビ放送＞

・BS12 トゥエルビ（一部試合放送）

・J SPORTS（全試合放送）

・ローカル局放送の可能性あり


【りそなグループ B.LEAGUE SEMIFINALS 2024-25】

＜日程＞

2025年5月16日（金）～5月20日（火）


＜ネット配信＞

・バスケットLIVE

・J SPORTSオンデマンド

・U-NEXT

・バスケットLIVE for Prime Video


＜テレビ放送＞

・NHK BS（一部試合生放送）

・NHK総合（一部試合録画放送）

・J SPORTS（全試合放送）

・ローカル局放送の可能性あり


【りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25】

＜日程＞

GAME1：2025年5月24日（土）14時30分TIPOFF

GAME2：2025年5月25日（日）13時10分TIPOFF

GAME3：2025年5月27日（火）19時05分TIPOFF


＜ネット配信＞

・バスケットLIVE

・J SPORTSオンデマンド

・U-NEXT

・バスケットLIVE for Prime Video

・DAZN

・TVer（GAME1）

・NHKプラス（GAME2）


＜テレビ放送＞

・日本テレビ系全国ネット（GAME1）

・NHK BS（GAME1／GAME3）

・NHK総合（GAME2）


【りそなグループ B2 PLAYOFFS 2024-25】

＜日程＞

2025年5月3日（土）～5月20日（火）


＜ネット配信＞

バスケットLIVE


＜テレビ放送＞

・BS10（一部試合放送）

・ローカル局放送の可能性あり



【動画】広島vs琉球の2024ファイナルGAME3ハイライト