Bリーグがポストシーズンの放送配信情報を発表⋯ファイナルは全3試合テレビ生中継
4月23日、Bリーグは年間王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 POSTSEASON」の放送・配信情報を発表。5月24日から27日にかけて開催される「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」は、全試合テレビで生中継されることになった。
ネット配信では「バスケットLIVE」がB2プレーオフも含めて全試合をライブ配信。頂上決戦のB1ファイナルでは「U-NEXT」や「J SPORTSオンデマンド」に加えて「DAZN」もラインナップされた。
テレビでは「BS12 トゥエルビ」、「J SPORTS」、「NHK BS」でB1セミファイナルまでの一部試合が放送され、B1ファイナルではGAME1が「日本テレビ系列」と「NHK BS」、GAME2が「NHK総合」、GAME3が「NHK BS」で生中継される。
発表された配信サービスと放送局の一覧は以下の通り。B1ファイナルを除いてローカル局で追加放送される可能性もある。
◆■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25
【りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2024-25】
＜日程＞
2025年5月8日（木）～5月12日（月）
＜ネット配信＞
・バスケットLIVE
・J SPORTSオンデマンド
・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
＜テレビ放送＞
・BS12 トゥエルビ（一部試合放送）
・J SPORTS（全試合放送）
・ローカル局放送の可能性あり
【りそなグループ B.LEAGUE SEMIFINALS 2024-25】
＜日程＞
2025年5月16日（金）～5月20日（火）
＜ネット配信＞
・バスケットLIVE
・J SPORTSオンデマンド
・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
＜テレビ放送＞
・NHK BS（一部試合生放送）
・NHK総合（一部試合録画放送）
・J SPORTS（全試合放送）
・ローカル局放送の可能性あり
【りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25】
＜日程＞
GAME1：2025年5月24日（土）14時30分TIPOFF
GAME2：2025年5月25日（日）13時10分TIPOFF
GAME3：2025年5月27日（火）19時05分TIPOFF
＜ネット配信＞
・バスケットLIVE
・J SPORTSオンデマンド
・U-NEXT
・バスケットLIVE for Prime Video
・DAZN
・TVer（GAME1）
・NHKプラス（GAME2）
＜テレビ放送＞
・日本テレビ系全国ネット（GAME1）
・NHK BS（GAME1／GAME3）
・NHK総合（GAME2）
【りそなグループ B2 PLAYOFFS 2024-25】
＜日程＞
2025年5月3日（土）～5月20日（火）
＜ネット配信＞
バスケットLIVE
＜テレビ放送＞
・BS10（一部試合放送）
・ローカル局放送の可能性あり
【動画】広島vs琉球の2024ファイナルGAME3ハイライト