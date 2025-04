サンダーのチェット・ホルムグレンが快挙…シャック氏やハワードに続く記録達成

4月23日(現地時間22日)、オクラホマシティ・サンダーがホームのペイコム・センターで行われたメンフィス・グリズリーズとの「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦第2戦に臨み、118-99で勝利を収めた。

2連勝を飾ったサンダーはシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが27得点8リバウンド5アシスト2スティール、ジェイレン・ウィリアムズが24得点6リバウンド5アシスト、チェット・ホルムグレンが20得点11リバウンド5ブロックと、3選手が20得点以上をマーク。アレックス・カルーソが13得点、ルーゲンツ・ドートとアーロン・ウィギンズがともに8得点で続いた。

NBAの公式Xによると、ホルムグレンは23歳の誕生日を迎える前にプレーオフの試合で20得点10リバウンド5ブロック以上を記録した選手に。アキーム・オラジュワン氏(ヒューストン・ロケッツほか)、シャキール・オニール氏(レイカーズほか)、アマレ・スタウダマイアー氏(元フェニックス・サンズほか)、ドワイト・ハワード(レイカーズほか)に続いたという。

ゴンザガ大学出身で現在22歳のホルムグレンは、216センチ94キロのビッグマン。「NBAドラフト2022」でサンダーから1巡目全体2位指名を受け、NBA入りしたものの、ケガのため2022-23シーズンを全休した。翌シーズンにNBAデビューを飾ると、ビクター・ウェンバンヤマ(サンアントニオ・スパーズ)やブランドン・ミラー(シャーロット・ホーネッツ)などとともにオールルーキーファーストチーム入り。2024-25レギュラーシーズンは32試合の出場で1試合平均15.0得点8.0リバウンド2.0アシスト2.2ブロックをマークした。

ウェスタン・カンファレンス1位のサンダーは同8位のグリズリーズを相手にホームで2試合連続快勝。25日(同24日)の第3戦からは敵地フェデックス・フォーラムに乗り込む。

