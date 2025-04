タカラトミーが展開する鉄道玩具「プラレール」を通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい方に向けたシリーズ「PLARAIL」の新ラインナップとして「プラレール ハリー・ポッター ホグワーツ特急」が登場!

世界中で愛されている映画『ハリー・ポッター』からインスパイアされた、再現度の高い造形とカラーリングで“飾る楽しみ”と“走らせる楽しみ”を実現したプラレールです☆

タカラトミー「プラレール ハリー・ポッター ホグワーツ特急」

価格:7,700円(税込)

発売日:2025年7月19日(土)

対象年齢:3歳以上

パッケージサイズ:約W410×H150×D45mm

使用電池:単3形乾電池1本使用 ※電池は別売です

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、プラレール専門店「プラレールショップ」、「ハリー・ポッター マホウドコロ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」 など

タカラトミーから、映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する「ホグワーツ特急」や「9と3/4番線」のシーンをイメージしたプレイセット「プラレール ハリー・ポッター ホグワーツ特急」が登場。

「ホグワーツ特急」は劇中で 、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちを運ぶ重要な役割を担っている蒸気機関車です。

プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドや各エンブレム、カラーリングなど細部にまでこだわりが光るプラレール。

さらに発着駅の「9と3/4番線プラットフォーム」や

「ハリー・ポッター」

「ロン・ウィーズリー」

「ハーマイオニー・グレンジャー」のプラキッズフィギュア

「ヘドウィグや荷物の載った手押しカート」などが付属。

想像力を膨らませながら映画のシーンを再現することができます。

付属のリアル直線レール・ストップレール(グレー)は青色のプラレールのレールとも連結できるため、“飾る”“走らせる”の両方を楽しむことが可能。

プラレールを通して魔法のひとときを楽しめる、「PLARAIL」シリーズならではの表現とクオリティでプラレールや『ハリー・ポッター』のファンの方、そして子どもから大人まで楽しめるグッズです。

細部までこだわった造形やカラーリングで「ホグワーツ特急」の世界感やディテールを再現

プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドや各エンブレム、

カラーリングなど細部にまでこだわりが光るプラレール。

「ヘドウィグや荷物の載った手押しカート」「9と3/4番線」「ホグワーツ特急の発車時刻である午前11時を指した時計」と、映画の世界を体感できる要素が散りばめられています。

客車にのせて遊べるハリー、ロン、ハーマイオニーのプラキッズが付属

杖を持たせたオリジナルのプラキッズが3体付属。

制服やそれぞれの髪型、顔のデザインにこだわっています。

プラキッズは同時に最大2体まで客車に乗せることが可能で、3人が初めて出会うシーンを再現するなど想像を膨らませて遊ぶことができます。

トミカプレミアム unlimited 06 ハリー・ポッター ホグワーツ特急

価格:1,650円(税込)

発売日:2025年6月21日(土)

対象年齢:6歳以上

パッケージサイズ:約W120×H78×D39mm

“大人のためのトミカ”シリーズ「トミカプレミアム」の映画・アニメ・ドラマをテーマにしたライン「トミカプレミアム unlimited」からホグワーツ特急がラインナップ。

塗装や形状にこだわり、各エンブレムなどを可能な範囲で再現されています。

連結・切り離しのアクション付きです。

再現度の高い造形とカラーリングで“飾る楽しみ”と“走らせる楽しみ”を実現させた「PLARAIL」に新たなモデルが仲間入り。

タカラトミーの「プラレール ハリー・ポッター ホグワーツ特急」は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」 にて予約受付中です☆

