■ディズニーランド・リゾートの観覧車やロサンゼルス・レイカーズの試合を見つめるメンバーの詰め合わせ

【動画】BE:FIRSTがカリフォルニア観光する“お口ポカーン”ムービー

BE:FIRSTが公式TikTokで、アメリカ・カリフォルニアで撮影したオフムービーを公開した。

4月22日のアメリカ・ロサンゼルス公演を皮切りに、初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を開催中のBE:FIRST。公開された動画は「After sightseeing in California… Kicking off our World Tour from LA! Let’s goooo!!!」と添えられており、ツアー初日を前にカリフォルニア観光を楽しむ様子となっている。

SOTAが自撮り棒で撮影したカリフォルニアのディズニーランドの観覧車、LEOとMANATOがユニフォームをまとって観戦するロサンゼルス・レイカーズのバスケットボールの試合、そして観覧車の夜景。様々なカリフォルニアのロケーションを、驚いたような表情で口をポカーンと開けて見つめるメンバーの姿が印象的だ。

「みんなお口ポカーンかわいい!」「SOTAカメラ上手」「MANATOメガネ似合う」などといった声の他に、今回登場していないRYOKIに対して「全員そろってからの動画も待ってます!」という声も届いている。