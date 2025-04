【The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered】 4月23日 発売 価格: 通常版6,930円 デラックスエディション 7,980円

Bethesda Game Studioが手掛けるオープンワールドRPG「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered(オブリビオン リマスター)」はSteamストアにて売上1位、最大同時接続数は約18万人を記録するなど好調な滑り出しをみせている。

本作は「The Elder Scrolls IV: Oblivion」のリマスター作品。事前告知なしでいきなり発売されたにも関わらず、Steamでの売上は現在1位に。最大同時接続数は約18万人となっており、さっそく盛り上がりをみせているようだ。

Steamの商品ページで確認できるユーザーレビューは既に6,000件を超えており、現時点では“圧倒的好評”をキープ。これから週末にかけてプレイ予定の方も多数いると予測される本作、今後の動向にも注目していきたい。

□Steam「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」のページ

(C) 2025 ZeniMax Media Inc. All Rights Reserved.