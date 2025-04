サッカー元日本代表の“キングカズ”こと三浦知良の次男で、格闘家の三浦孝太が23日に自身のインスタグラムを更新し、最近のショットの数々を公開した。タイで熱狂的な人気を誇る孝太は「Recent Photo」と題して、複数の写真を公開。1枚目は上半身裸での撮影中のショットで、お台場フジテレビをバックに腰掛ける姿や、金髪にした姿、かと思えば暗めの髪色でにっこりほほ笑む姿も公開している。孝太は「Looking back, my hair color is changing all over the time」と、髪色をコロコロ変えていることを認め、「Which one is your favorite?」と問いかけている。この投稿に、英語をはじめとする世界各国の言語での反応が寄せられている。引用:「三浦孝太」インスタグラム(@kota_miura_official)