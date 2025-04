プラレール『ハリー・ポッター』ホグワーツ特急が発売決定 ─ 9と3/4番線を再現できる

タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」より、映画『ハリー・ポッター』からインスパイアされた「プラレール ハリー・ポッター ホグワーツ特急」が2025年7月19日より発売される。ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャーのプラキッズ、9と3/4 番線が付属する。

「ホグワーツ特急」や「9と3/4 番線」のシーンをイメージしたプレイセット。プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドや各エンブレム、カラーリングなど細部にまでこだわり。

発着駅の「9と3/4 番線プラットフォーム」や「ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャーのプラキッズ(フィギュア)」、「ヘドウィグや荷物の載った手押しカート」などが付属し、想像力を膨らませながら映画のシーンを再現することができる。付属のレールは青色のプラレールのレールとも連結できるため、“飾る”“走らせる”の両方を楽しめる。

細部までこだわった造形やカラーリングで「ホグワーツ特急」の世界感やディテールを再現

「ヘドウィグや荷物の載った手押しカート」「9と3/4番線」「ホグワーツ特急の発車時刻である午前11時を指した時計」と、映画の世界を体感できる要素が散りばめられている。

ハリー、ロン、ハーマイオニーのプラキッズが付属、客車にのせて遊べる

杖を持たせたオリジナルのプラキッズが3体付属。制服やそれぞれの髪型、顔のデザインを再現。プラキッズは同時に最大2体まで客車に乗せることが可能で、3人が初めて出会うシーンを再現するなど想像を膨らませて遊ぶことができる。

「プラレール ハリー・ポッター ホグワーツ特急」は2025年7月19日発売。希望小売価格7,700円(税込)。

© TOMY

All characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)