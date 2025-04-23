°ÂÅÄ¸²¡ß¿å¾å¹±»Ê¡¢½é¶¦±é¤ÇW¼ç±é¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø²øÊª¡Ù¤¬WOWOW¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø²øÊª¡Ù¤¬¡¢°ÂÅÄ¸²¤È¿å¾å¹±»Ê¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¡¢¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡²øÊª¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ë¤Æ7·î¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Âè1ÃÆÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ÂÅÄ¸²¡ß¿å¾å¹±»ÊW¼ç±é¡ª ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë⼼Íý¥¹¥ê¥é¡¼¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡²øÊª¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡´Ú¹ñÂç¼ê¥¹¥¿¥¸¥ªSLL¤¬À©ºî¤·¡¢JTBC¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø²øÊª¡Ù¤òWOWOW¤¬¥ê¥á¡¼¥¯¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤²øÊª¡á¡È⼈´Ö¡É¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢²øÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡25Ç¯Á°¤ËÁÐ»Ò¤ÎËå¤¬¼ºí©¤·¡¢¤½¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä·Ù»¡´±¡¦ÉÙ³ß¹ÀÇ·Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°ÂÅÄ¸²¡£ÉÙ³ß¤ò°ìÏ¢¤ÎÎÄ´ñÅª»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¤Î¥¥ã¥ê¥¢·Ù»¡´±Î½¡¦È¬Âå¿¿¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢WOWOW¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¿å¾å¹±»Ê¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±©Â¿ÌîÄ®¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÎÄ´ñÅª»¦⼈»ö·ï¡£25Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤ÇËå¤¬¼ºí©¤·¤Æ¤¤¤¿±©Â¿Ìî½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Î·Ù»¡´±¡¦ÉÙ³ß¹ÀÇ·¤È¡¢Åìµþ¤«¤é°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢·Ù»¡´±¡¦⼋Âå¿¿⼈¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ÇÈÈ⼈¤òÄÉ¤¦¡£¤¿¤À¼Â¤ÏÉÙ³ß¤Ï¡¢25Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ëå¤Î¼ºí©»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿¿⼈¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë⽬Åª¤òÊú¤¨¤Æ¤³¤ÎÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¿¤¤¤Î⽬¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¶¦¤Ë»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÉÙ³ß¤È¿¿⼈¡£¤À¤¬¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤ÎÊ¶¼º¡¢´ñ²ø¤Ê⾏Æ°¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÉÙ³ß¡£¿¿⼈¤Î⽗¿Æ¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡Ä£¼¡⻑¤ÎÈ¬ÂåÀµµÁ¤«¤é¤ÏÁÜºº¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë°µ⼒¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄ®¤°¤ë¤ß¤Ç²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£µ¿ÏÇ¤òÊç¤é¤»¤ë¿¿⼈¡£¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤¬È¯⽣¡£ÉÙ³ß¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ê⼤ÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Î⼥⼦⼤⽣¤ÎÌøÈþ½ï¤¬⾏⽅ÉÔÌÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ⼀Ï¢¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉÙ³ß¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ËÉÙ³ß¤¬ÈÈ⼈¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Çµ¯¤¤ë»öÊÁ¤ò»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤ÙÄ¾¤·¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥óËè¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙ³ß¹ÀÇ·¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó3¥ö·î¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸½¾ì¤Ï½çÄ´¤ÊÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢¡ØÍ¿¤·Æñ¤¤ ¡ÙÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£»£±Æ½ªÎ»»þ¡¢¡Ø±é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï±é¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿å¾å¤Ï¡Öº£ºî¤Ç¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¡¢À¼¿§¡¢»ÑÀª¡¢½êºî¡¢ÉþÁõ¡¢»Ö¡£È¬Âå¿¿¿Í¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¾¡¼ê¤Ë¼«Í³¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡²øÊª¡Ù¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤Æ7·î¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¡¦¸¶ºî¼Ô¡¦´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£°ÂÅÄ¸²¡ÊÉÙ³ß¹ÀÇ·Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¦ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á
ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÞÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØÍ¿¤·Æñ¤¯¡¢¤ä¤ê¹ÃÈå¤ËËþ¤Á¤¿¡ÙÌòÊÁ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ
¡ØÂ©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡ÙÅ¸³«¡£Á°È¾¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹½À®ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
WOWOWÈÇ¤È¤·¤Æ²þÄû¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÀÆ°¡¢ÀßÄê¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º£²ó±é¤¸¤¿ÉÙ³ß¹ÀÇ·¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É
¥É¥é¥Þ¤Çµ¯¤¤ë»öÊÁ¤ò»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤ÙÄ¾¤·¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥óËè¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙ³ß¹ÀÇ·¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó3¥ö·î¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸½¾ì¤Ï½çÄ´¤ÊÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢¡ØÍ¿¤·Æñ¤¤ ¡ÙÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£»£±Æ½ªÎ»»þ¡¢¡Ø±é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï±é¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Íý¶þÈ´¤¤ËÌÌÇò¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
À§Èó¡¢·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿å¾å¹±»Ê¡ÊÈ¬Âå¿¿¿ÍÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¦ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ·Á¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¤¿µÓËÜ¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇ½ªÏÃ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³î¤ÄËèÏÃ¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢·àÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ÎñÙ¤·¹ç¤¤¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ
»ä¤¬±é¤¸¤¿È¬Âå¿¿¿Í¤¬º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â·Ð¸³Åª¤Ë¤â¼ã¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¼ã¤µ¸Î¤Î²øÊª¤µ¤ò¤¤¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê»ä¤Îµ»ÎÌ¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À½ºî¿Ø¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¤Èº£ºîÉÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£²ó±é¤¸¤¿È¬Âå¿¿¿Í¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É
º£ºî¤Ç¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¡¢À¼¿§¡¢»ÑÀª¡¢½êºî¡¢ÉþÁõ¡¢»Ö¡£È¬Âå¿¿¿Í¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¾¡¼ê¤Ë¼«Í³¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê»ö¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë¤âº£ºî¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î°Õ¿Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉ¬¤ºÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ø²øÊª¡Ù¤Î¼¹É®¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¯ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬¿·¤¿¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¤½¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÈá¤·¤ß¤ò²¹¤«¤¤»ëÅÀ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÎëÌÚ¹À²ð´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
2009Ç¯¡Ö¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é16Ç¯¡£¿ôÂ¿¤¯WOWOW¥É¥é¥Þºî¤ê¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²øÊª¡×¤Û¤É¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤¢¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸Ê¬¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡£µÓËÜ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£Á´10ÏÃ¡£À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÃÓß·Ã¤Ìé´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
´Ú¹ñ¤Î⼤⼈µ¤¥É¥é¥Þ¡Ö²øÊª¡×¤ò⽇ËÜ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯︕¡¡°Â⽥¸²¤µ¤ó¡¢⽔¾å¹±»Ê¤µ¤ó¡¢Ì¥⼒Åª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼Çµï¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Èá¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ⽣¤¤Æ¤¤¤ë¥®¥é¥®¥é¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¶õµ¤¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ë⾝¤òÍÂ¤±¤¿»ä¤Ï¡¢ Â©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¡¢ ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤⾒±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ÂÅÄ¸²¡ß¿å¾å¹±»ÊW¼ç±é¡ª ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë⼼Íý¥¹¥ê¥é¡¼¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡²øÊª¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡´Ú¹ñÂç¼ê¥¹¥¿¥¸¥ªSLL¤¬À©ºî¤·¡¢JTBC¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø²øÊª¡Ù¤òWOWOW¤¬¥ê¥á¡¼¥¯¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤²øÊª¡á¡È⼈´Ö¡É¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢²øÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡±©Â¿ÌîÄ®¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÎÄ´ñÅª»¦⼈»ö·ï¡£25Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤ÇËå¤¬¼ºí©¤·¤Æ¤¤¤¿±©Â¿Ìî½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Î·Ù»¡´±¡¦ÉÙ³ß¹ÀÇ·¤È¡¢Åìµþ¤«¤é°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢·Ù»¡´±¡¦⼋Âå¿¿⼈¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ÇÈÈ⼈¤òÄÉ¤¦¡£¤¿¤À¼Â¤ÏÉÙ³ß¤Ï¡¢25Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ëå¤Î¼ºí©»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿¿⼈¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë⽬Åª¤òÊú¤¨¤Æ¤³¤ÎÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¿¤¤¤Î⽬¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¶¦¤Ë»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÉÙ³ß¤È¿¿⼈¡£¤À¤¬¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤ÎÊ¶¼º¡¢´ñ²ø¤Ê⾏Æ°¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÉÙ³ß¡£¿¿⼈¤Î⽗¿Æ¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡Ä£¼¡⻑¤ÎÈ¬ÂåÀµµÁ¤«¤é¤ÏÁÜºº¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë°µ⼒¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄ®¤°¤ë¤ß¤Ç²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£µ¿ÏÇ¤òÊç¤é¤»¤ë¿¿⼈¡£¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤¬È¯⽣¡£ÉÙ³ß¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ê⼤ÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Î⼥⼦⼤⽣¤ÎÌøÈþ½ï¤¬⾏⽅ÉÔÌÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ⼀Ï¢¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉÙ³ß¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ËÉÙ³ß¤¬ÈÈ⼈¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Çµ¯¤¤ë»öÊÁ¤ò»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤ÙÄ¾¤·¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥óËè¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙ³ß¹ÀÇ·¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó3¥ö·î¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸½¾ì¤Ï½çÄ´¤ÊÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢¡ØÍ¿¤·Æñ¤¤ ¡ÙÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£»£±Æ½ªÎ»»þ¡¢¡Ø±é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï±é¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿å¾å¤Ï¡Öº£ºî¤Ç¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¡¢À¼¿§¡¢»ÑÀª¡¢½êºî¡¢ÉþÁõ¡¢»Ö¡£È¬Âå¿¿¿Í¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¾¡¼ê¤Ë¼«Í³¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡²øÊª¡Ù¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤Æ7·î¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¡¦¸¶ºî¼Ô¡¦´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£°ÂÅÄ¸²¡ÊÉÙ³ß¹ÀÇ·Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¦ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á
ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÞÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØÍ¿¤·Æñ¤¯¡¢¤ä¤ê¹ÃÈå¤ËËþ¤Á¤¿¡ÙÌòÊÁ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ
¡ØÂ©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡ÙÅ¸³«¡£Á°È¾¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹½À®ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
WOWOWÈÇ¤È¤·¤Æ²þÄû¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÀÆ°¡¢ÀßÄê¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º£²ó±é¤¸¤¿ÉÙ³ß¹ÀÇ·¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É
¥É¥é¥Þ¤Çµ¯¤¤ë»öÊÁ¤ò»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤ÙÄ¾¤·¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥óËè¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙ³ß¹ÀÇ·¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó3¥ö·î¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸½¾ì¤Ï½çÄ´¤ÊÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢¡ØÍ¿¤·Æñ¤¤ ¡ÙÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£»£±Æ½ªÎ»»þ¡¢¡Ø±é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï±é¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Íý¶þÈ´¤¤ËÌÌÇò¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
À§Èó¡¢·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿å¾å¹±»Ê¡ÊÈ¬Âå¿¿¿ÍÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¦ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ·Á¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¤¿µÓËÜ¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇ½ªÏÃ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³î¤ÄËèÏÃ¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢·àÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ÎñÙ¤·¹ç¤¤¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ
»ä¤¬±é¤¸¤¿È¬Âå¿¿¿Í¤¬º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â·Ð¸³Åª¤Ë¤â¼ã¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¼ã¤µ¸Î¤Î²øÊª¤µ¤ò¤¤¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê»ä¤Îµ»ÎÌ¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À½ºî¿Ø¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¤Èº£ºîÉÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£²ó±é¤¸¤¿È¬Âå¿¿¿Í¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É
º£ºî¤Ç¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¡¢À¼¿§¡¢»ÑÀª¡¢½êºî¡¢ÉþÁõ¡¢»Ö¡£È¬Âå¿¿¿Í¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¾¡¼ê¤Ë¼«Í³¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê»ö¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë¤âº£ºî¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î°Õ¿Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉ¬¤ºÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ø²øÊª¡Ù¤Î¼¹É®¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¯ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬¿·¤¿¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¤½¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÈá¤·¤ß¤ò²¹¤«¤¤»ëÅÀ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÎëÌÚ¹À²ð´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
2009Ç¯¡Ö¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é16Ç¯¡£¿ôÂ¿¤¯WOWOW¥É¥é¥Þºî¤ê¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²øÊª¡×¤Û¤É¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤¢¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸Ê¬¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡£µÓËÜ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£Á´10ÏÃ¡£À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÃÓß·Ã¤Ìé´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
´Ú¹ñ¤Î⼤⼈µ¤¥É¥é¥Þ¡Ö²øÊª¡×¤ò⽇ËÜ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯︕¡¡°Â⽥¸²¤µ¤ó¡¢⽔¾å¹±»Ê¤µ¤ó¡¢Ì¥⼒Åª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼Çµï¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Èá¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ⽣¤¤Æ¤¤¤ë¥®¥é¥®¥é¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¶õµ¤¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ë⾝¤òÍÂ¤±¤¿»ä¤Ï¡¢ Â©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¡¢ ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤⾒±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£