スターダストグループ若手育成プロジェクト『STARDUST ZERO vol.1』が始動することが23日、発表された。スターダストプロモーション所属の若手俳優とSTARDUST CREATORSに所属する監督・脚本家が集結し、商業映画の世界を目指す短編映画プロジェクトとなる。短編映画を4作品制作し、5月30から1週間限定で劇場公開される。『STARDUST ZERO』とは、スターダストプロモーションとグループ会社のSDPが“次に来る”才能を発掘し、商業映画の世界へのステップアップを支援することを目的とした“全員新人”で構成された若手育成プロジェクト。今回が第1回目となる。4人の若手監督・脚本家が、企画コンペで選ばれた4本のオリジナル短編映画を制作。キャストはすべてオーディションで決定した。制作した4本の短編映画を、オムニバス形式で1本にまとめ劇場公開する。

『孤高の文学少年はI Love Youをどう訳す?』 は、文学を愛する高校生・青野が、現代文の授業で出会った少女のひと言に心を動かされ、初めての恋と“言葉”に向き合う物語。解禁された場面写真では、教室で一人読書をする主人公の姿が収められている。そんな、文学をこよなく愛する高校1年生・青野文哉(16)を演じるのは、映画『ぜんぶ、ボクのせい』で主演を務め第47回報知映画賞「新人賞」を受賞した、白鳥晴都(しらとりはると)。青野が初めての恋をする、ヒロイン・綿谷笑茉(16)は、映画『大きな玉ねぎの下で』や映画『ライアー×ライアー』に出演する藤本ばんび(ふじもとばんび)が演じる。監督を務めたのは、東京藝術大学大学院を修了し、短編『逃避行』がサン・セバスティアン国際映画祭ネスト部門にノミネートされるなど、国際的な評価を受ける新鋭・森美春(もりみはる)氏。脚本は、第33回新人シナリオコンクールでは特別賞、大伴昌司賞、佳作を受賞し、ドラマ『コールミー・バイ・ノーネイム』全話の脚本でデビューを果たした期待の若手・松ケ迫美貴(まつがさこみき)が担当する。『ひらひら揺れる』 は、スカートに違和感を抱くボーイッシュな少女が、自分らしさを模索する中で成長していく思春期の一瞬を切り取った物語。ボーイッシュな主人公・瀬尾鈴花(12)を演じるのは、ニコ☆プチ専属モデルとして活動している、かのん。幼なじみの西澤ミツキ(12)は、TBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』やテレビ東京ドラマ9『法廷のドラゴン』、テレビ朝日『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』など多くのドラマに出演経験のある藤原聖(ふじわらきよら)が演じる。解禁された場面写真では、二人の悩む一瞬の表情が映し出されている。監督を務めたのは、相馬雄太(そうまゆうた)氏。短編『ぼくときみの小さな勇気』で『STARDUST DIRECTORS film fes. 2022』グランプリを獲得。短編『宇宙人がやってきた』で横濱インディペンデント・フィルム・フェスティバルでも最優秀賞を獲得するなど高い評価を受けている。脚本は、第23回テレビ朝日新人シナリオ大賞にて『スプリング!』が大賞を受賞し、テレビドラマも多く執筆し活躍している松下沙彩(まつしたさあや)が務める。『THE SHADOW』は、亡き母の痕跡を追い心霊スポットに向かう大学生・汐里(19)。母を探してたどり着いた林で“黒い影”が現れる。過去と家族の記憶。心霊×ヒューマンドラマ。もう一度母に会いたいと行動する大学生・汐里(19)は、映画『違国日記』やTXドラマNEXT『私の町の千葉くんは。』に出演し、舞台でも活動する中山碧瞳(なかやまみみ)が初めてのホラーに挑む。場面写真では、暗い林でたたずむ印象的なカットが解禁された。汐里の父・研二(小野孝弘)とともに何かを見る姿も。怖いホラーだけではなく、家族の物語としても楽しめる作品となっている。監督は、天野大地(あまのだいち)氏が務める。カリフォルニア芸術大学を卒業し、短編『見知らぬ人の痛み』が札幌国際短編映画祭にて最優秀国内作品賞を受賞。2023年に短編『勝手に死ぬな』が第20回SKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて観客賞を受賞し注目の新人監督。脚本には、劇団「露と枕」主宰で全ての作品の作演出を務める井上瑠菜(いのうえるな)氏。本作が映像デビューとなる注目の若手脚本家である。『ブーンがきこえる』は、仕事にしか興味がない主人公・正井理一(25)が突然“父親役”を担うことになる。ラジコンを通じて6歳の甥と心を通わせていく姿を描いたヒューマンドラマ。主⼈公・正井理を演じるのは、舞台『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』(25年)、映画『 BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏- 』などで注目を浴び、2026年公開の映画『エリカ』への出演も発表されたネクストブレイク必至の若手俳優・高尾颯斗(たかおはやと)。ダンス&ボーカルグループ・ONE N’ ONLYのメンバーでもあり、グループのリーダーを務める。理一と一緒に暮らすことになった甥っ子・遊を演じるのは、芝居初挑戦の穴山和空(あなやまわく)。解禁された場面写真のツーショットからは戸惑いと気まずさが伺える。それぞれ葛藤を抱えながら、2人がどんな家族になるのかぜひ劇場で見守ってください!監督を務めたのは、塩野峻平(しおのしゅんぺい)氏。大学在学中に監督した映画『レイディオ』が門真国際映画祭2020で審査員特別賞などを受賞。2022年にコロナ禍を描いたオムニバス映画『to…』が劇場公開。最新作『⻘⾊のピンク』が⽥辺・弁慶映画祭に⼊選するなど高い評価を得ている。脚本は、本作品が映像作品デビューとなるヒラマツカツノリ氏。2023年までに大阪の寄席で上演されるコメディー台本を19本執筆していたが、今までのキャリアであるコメディーではなく、心温まるヒューマンドラマに初挑戦した。