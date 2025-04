旨み成分であるイノシン酸などが理想的なバランスのスープ！地産地消ラーメン店「TOCOTON1」

「とことん」は、広島市中区の新天地公園前に究極の地産地消ラーメン店「TOCOTON1」を2025年5月3日にオープンします。

地産地消ラーメン店「TOCOTON1」

所在地 : 広島市中区新天地1-11 シャトル館1階

電話 : 082-258-6868

営業時間 : 昼11:00〜15:00 夜18:00〜22:00

定休日 : 水曜日

席数 : 15席

『ご縁のある生産者』の広島が誇る食財を使用した商品を提供します。

鋳鉄の和釜で理想的な対流をさせ、2日間かけてじっくり炊き上げ旨味の芯と輪郭が生まれます。

更に、食財の旨み成分であるイノシン酸・グルタミン酸・グアニル酸が理想的なバランスになるようスープ設計しています。

どのスープも、石見ポーク・高宮赤鶏・峠下牛の旨味を抽出できるよう最適の時間・配合にこだわり抜きました。

スープ炊き上げ

鋳鉄の和窯

麺は、広島市東区の老舗製麺所『麺匠うすい中華』さんが、とことん専用で独自開発した“質実剛麺24番手 丸”を使用しています。

3種の小麦を独自配合し、職人が丹念に練り上げ熟成させ細麺でありながら極上のコシ・弾力・歯切れを有しつつ茹で伸び耐性まで両立させた高次元の作品です。

麺匠うすい中華 特製

お米は、浅枝さんが手塩にかけて育てた『あきさかり』を使用。

レアチャーシューとの相性も抜群な白米の“極上のツヤ・甘み・輝き”を堪能できます。

浅枝さんの白米

お品書き

