±óÆ£¹Ò¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»ÄÎ±¤«¡¡¼ç¾¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤¬ÂàÃÄÀâ¤ËÈ¿È¯¡Ö¿ôÇ¯¤Ï¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´ê¤¦¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¼ç¾¤Ç¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½£Ä£Æ¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÂàÃÄÀâ¤ËàÈ¿È¯á¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ïº£µ¨¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥¼¥í¤È¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬À¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ì£É£Ö£Å£Ò£Ð£Ï£Ï£Ì¡¦£Ã£Ï£Í¡×¤Ë¤è¤ë¤ÈàÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î£Ä£Æá¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤Ï¡Ö¥ï¥¿¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¡£ºòÇ¯¤è¤ê½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢½Ð¤ì¤Ð»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢³Î¤«¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¼ç¾¤È¤·¤ÆÈà¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÈà¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ï¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¡Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤Þ¤ëÊü½ÐÏÀ¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ÄÎ±¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¼ç¾¤«¤éÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿±óÆ£¤ÏÍèµ¨¤âÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£