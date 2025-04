アイルランドの風土を感じさせる芳醇な香り！コートーコーポレーション「ウイスキー・ジンを使用したRTD缶」

コートーコーポレーションは、アイルランド・コーク州南部のクロナキルティ蒸留所のウイスキー・ジンを使用したRTD缶を販売中。

コートーコーポレーション「ウイスキー・ジンを使用したRTD缶」

■クロナキルティ ウイスキーハイボール

・アルコール度数:7%

・内容量 :350ml

・店頭販売価格 :438円(税込)

■クロナキルティ ジンソーダ

・アルコール度数:7%

・内容量 :350ml

・店頭販売価格 :350円(税込)

販売先:全国の酒類取り扱いローソン店舗

※お酒お取扱い店のみで販売

※一部お取り扱いがない店舗もあります

※全国のローソン・ナチュラルローソン(ローソンストア100を除く)

コートーコーポレーションは、アイルランド・コーク州南部のクロナキルティ蒸留所のウイスキー・ジンを使用したRTD缶を2025年4月22日より販売中です。

商品は酒類取り扱いローソン店舗で購入できます。

これまでボトルで親しまれてきた、クロナキルティ蒸留所のクラフトウイスキーとジン。

その繊細で奥行きある味わいを、気軽に楽しめる350mlのRTD缶に閉じ込めました。

手に取りやすいスタイルでありながら、口に含んだ瞬間から、アイルランドの風土を感じさせる芳醇な香りと余韻をしっかりと感じられる一杯にです。

9世代にわたって農場を営んできたスカリー家が手がけた、世界から注目される上質なスピリッツをお手軽にご家庭で楽しめます。

【商品の紹介】

■クロナキルティ ウイスキーハイボール

ハイボール

まろやかなバニラとキャラメルの香りに、オーク樽由来のスモーキーなニュアンスが重なり、深みのある飲み心地を演出。

フィニッシュには、ほんのりとした塩味とスパイスが立ち上がり、クラシックなウイスキーの魅力を、軽やかに、確かに感じさせます。

■クロナキルティ ジンソーダ

ジンソーダ

クロナキルティの「ミンクジン」を使用したジンソーダ。

特徴的なボタニカルが香り立つ、爽やかでエレガントな一杯。

シトラスとジュニパーの透明感あるトップノートに、シーソルトや地元産ハーブの風味が織り重なり、飲み進めるほどに複雑さと軽やかさが共鳴します。

口の中に残るのは、どこまでも清々しい余韻。

日本初のアイリッシュジンRTD缶です。

