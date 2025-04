山麓住民や登山者の安全を祈願！こもろ観光局「浅間山開き」

こもろ観光局は、信州小諸のシンボルである浅間山にて、「浅間山開き」を令和7年5月8日(木)に開催します。

こもろ観光局「浅間山開き」

■浅間山開き

開催日 :令和7年5月8日(木)

開催場所 :天狗温泉浅間山荘 長野県小諸市甲4766-2

浅間山火山館コース 登山口

※開催当日のみ駐車場無料開放

スケジュール:7:30 安全祈願神事

8:00 山開きセレモニー

・大浅間火煙太鼓による演舞

・浅間山の槐の木で作った縁起の良いストラップを

記念品としてプレゼント!(数量限定)

・豚汁のふるまい(天狗温泉浅間山荘)

・焼き鳥の販売(一般社団法人こもろ観光局)

・無料登山ガイドの案内による祈念登山

「カモシカ見るまで帰れまてんツアー」

(一般社団法人こもろ観光局)

当日は、山の一年の安寧と、山麓住民や登山者の安全を祈願する神事から始まり、地域の文化と自然の魅力を存分に楽しめます。

「大浅間火煙太鼓」の力強い演奏が響き渡り、登山者には数量限定で浅間山の槐の木で作った縁起の良い記念ストラップを配布します。

また、名物「浅間山男」による豚汁のふるまいや焼き鳥の販売など、心も体も温まる長野県小諸市の特別な体験が待っています。

浅間山(標高2568m)は、長野県と群馬県の境にそびえる日本を代表する活火山の一つであり、地域のシンボルの山として、水、農業、観光など私たちの暮らしに密接に関わっています。

年間、延べ3万人以上が登山に訪れる浅間山。

その雄大な姿と豊かな自然で多くの登山者を魅了しています。

令和7年4月17日現在、浅間山は気象庁による噴火警戒レベル2(火口周辺規制)が発令されており、山頂火口から概ね2kmの範囲では、入山規制がされています。

浅間山開き神事の様子

大浅間火煙太鼓による演舞

浅間山開き神事の様子

■カモシカ見るまで帰れまてんツアー

カモシカ発見率99.9%!?のカモシカサーチアイを持つガイドの佐藤逸郎さんとカモシカに出逢うユニークなツアーです。

カモシカ見るまで帰れない!?

・参加費:無料・申込不要

・当日、現地集合(当日、セレモニー後に天狗温泉浅間山荘前広場から出発)

※昼食等はご持参ください。

カモシカ

■無料送迎バス

当日は小諸駅から浅間山登山口まで無料送迎バス運行を行います。

(環境に配慮したEVバス)

<往き>小諸駅 7:20発 → 浅間山登山口 7:50着

<帰り>浅間山登山口 15:00発 → 小諸駅 15:30着

無料送迎EVバス

※往復1便のみ運行

【小諸市5月イベント情報】

■グランフォンドKOMORO2025

開催日時 : 5月18日(日)6:50開会式 7:00スタート

会場 : 菱野温泉 薬師館特設会場

小諸を起点に浅間山麓を1周する本格山岳グランフォンドです。

グランフォンドKOMOROはアニメ好きが集まり、

選手は好きなアニメのコスプレをして参加するのが恒例の

サイクルイベントです。

前日のブース出展、

販売物は一般の方も利用できます。

■KOMORO WINE DAYS 2025春

開催日時 : 5月24日(土) 13:00〜17:00

会場 : 小諸駅前停車場ガーデン、せせらぎの丘

長野県小諸市で開催される春のワインイベントです。

市内外のワイナリーが出店予定、

さまざまなワイン・シードルを1杯300円と500円のグラス売り・

ボトル販売、オリジナルトートバッグなどを販売します。

また、ワインに合うフード販売や、

アイリッシュミュージックなども楽しめます。

またオーストリアの老舗ワイングラスメーカーRIEDEL様との

小諸オリジナルワイングラスの限定販売!(2,500円 税込み)

KOMORO WINE DAYS 2025春

■旧北国街道・時めぐり・よりみち旅

開催日 :5月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、

18日(日)、24日(土)、25日(日)

開催時間:10:30〜15:30まで

集合場所:小諸駅前広場

旧北国街道・小諸宿の歴史を感じながら、

のんびりまち歩きしていただくための無料応援企画です。

無料のゆっくりカートで散歩コースを送迎するほか、

冷たいペットボトルのお水や特製甘酒のおもてなし、

協力店での限定のプレゼントも用意しています。

特製の地図を片手にゆっくり、

安心してお散歩を楽しめます。

カートで旧北国街道・時めぐり・よりみち旅

