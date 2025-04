本当にBTS・JIN？ウルフカット＆傷跡メイクの“衝撃ビジュアル”、新ALコンセプトフォトに注目

BTS・JINが衝撃的な変身を遂げた。

【写真】BTS・JIN、“爽やかビジュ”のコンセプトフォト

4月23日0時、JINはグループの公式SNSを通じて、2ndミニアルバム『Echo』の追加コンセプトフォトを公開した。

今回の写真では、強烈な個性と明確なカラーを持つ“ロッカー”のイメージを表現。すでに公開された第1弾コンセプトフォトとは対照的に、大胆さとワイルドな魅力を強調している。

(写真=BIGHIT MUSIC)

写真の中でJINは、首筋まで伸びたウルフカットを披露。明るい色でポイントを加えたハイライトヘア、シックなブラックネイルアート、そして傷跡風のメイクが新鮮さを演出している。これまでの端正なイメージから一転、より強烈な印象を残した。背景となっているグラフィティに囲まれた裏路地も、シックな雰囲気を引き立てている。

JINは4月24日に最後のコンセプトフォトを公開する予定で、彼が見せるもう一つの“ロッカー”像に注目が集まっている。

JINの新アルバム『Echo』は、誰しも一度は経験するような感情や状況、日常の生活をJINならではの視点で見つめ、それを率直かつユーモラスに楽曲に込めている。タイトル曲『Don’t Say You Love Me』は、関係が崩れつつある中でも、愛ゆえに互いを簡単に手放せないというアイロニーを歌った楽曲だ。

(写真=BIGHIT MUSIC)

なお、JINは、4月19日に高陽(コヤン)総合運動場で開催されたColdplayの来韓公演「LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY:MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL」にサプライズゲストとして登場した。この日、観客席から登場したJINは、Coldplayとコラボした初のソロシングル『The Astronaut』や、『My Universe』を熱唱し、会場を熱く盛り上げた。

JINの2ndミニアルバム『Echo』は5月16日13時リリース。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。