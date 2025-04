横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズが、館内各所にて「母の日」に向けたメニューやプランを展開。

カーネーションや記念フォトサービス、豪華メニューの特典を用意し、感謝のホテル時間を演出します!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「母の日」企画

都市の喧騒を離れた、静謐なラグジュアリーステイを叶えてくれる横浜駅直結の「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

エレガントに整えられた館内、美しく設えられたロビーや上質な調度品の数々が、訪れる人を非日常へと誘います。

館内のバリエーション豊かな8つのレストラン&バーには、”母の日”に向けた特別なメニューやプランが期間限定で登場。

大切な人と上質な時間を過ごせる企画が揃っています!

オールデイダイニング「コンパス」母の日特典

期間:2025年5月11日(日)

特典:お母様にオリジナルモクテルプレゼント

2025年3月20日に、「山手の洋館」をコンセプトにした空間へとリニューアルオープンをはたしたオールデイダイニング「コンパス」

ライブ感あふれるオープンキッチンから提供するリアルブッフェと、席まで出来立てお届けするオーダーブッフェを楽しめるレストランです。

「母の日」となる2025年5月11日の「母の日」には、コンパスのオリジナルモクテルがプレゼントされます!

オールデイダイニング「コンパス」〜北海道フェア〜

期間:〜2025年7月21日(日・祝)

時間:

ランチ 11:30〜16:00

ディナー <平日> 17:30〜21:30、<土日祝> 17:00〜21:30

料金:

ランチ<平日> 大人 6,000円(税・サ込)/子供 3,000円(税・サ込)/シニア 4,800円(税・サ込)

<土日祝>ランチ/ディナー全日 大人 9,000円(税・サ込)/子供 4,500円(税・サ込)/シニア 7,200円(税・サ込)

※子供:4才から小学生、シニア:62歳以上

2025年7月21日までは、北海道の旬の食材をふんだんに使用した「北海道フェア」を開催している「コンパス」

豊かな自然が育む食材を使った多彩な料理を楽しめるブッフェで、感謝の気持ちを伝える「母の日」を過ごせます☆

日本料理「木の花」母の日プラン

期間:2025年4月26日(土)〜5月31日(土)

内容:

母の日ランチ(会席/天ぷら/山吹)14,800円(税・サ込)

母の日ディナー(会席/天ぷら)23,500円(税・サ込)/(山吹)25,500円(税・サ込)

特典:乾杯のドリンク、記念写真、お花のプレゼント

伝統と革新が織りなす繊細な料理の数々が、日本の四季を五感で楽しませてくれる日本料理「木の花」

2025年4月26日〜5月31日の期間は「母の日ランチ」と「母の日ディナー」が用意されます。

会席・天ぷら・鉄板割烹 山吹から選べる、特別なプランです!

また、2025年6月1日〜6月30日の期間には、父の日コースが登場。

乾杯のドリンクのほか、お父様にはさらにプレゼントが用意されます。

鉄板割烹「山吹」ではガーリックチップを、会席・天ぷらカウンターではじゃこと万願寺唐芥子のプレゼントがある特別プランです☆

フレンチ「ベイ・ビュー」母の日プラン

期間:2025年5月1日(木)〜5月31日(土)

料金:母の日ランチ 11,500円(税・サ込)/母の日ディナー 15,500円(税・サ込)

内容:

・乾杯ドリンク、カーネーション卓上花(持ち帰り可能)、フォトサービス付き

・お母様のデザートには「Thank you always, mom!」のメッセージ付き

・お母様にはさらに「選べる料理オプション(通常 各 2,000円)」を用意

1)キャビア、2)トリュフスライス、3)フォアグラ

横浜港を一望する圧巻のパノラマとともに、上質で洗練された本格フレンチが楽しめるフレンチ「ベイ・ビュー」

ホテル最上階のレストランでは、2025年5月1日〜5月31日の期間中、母の日プランが用意されます。

乾杯ドリンクとカーネーションの卓上花、記念フォトサービスが付いた特別なプラン。

横浜の絶景を見ながらフレンチの美食体験で、母様へ感謝の気持ちを伝えられます!

中国料理「彩龍」GWディナーオーダーバイキング

期間:2025年4月26日(土)〜5月6日(火)※2025年4月26日、27日、29日、5月2日、3日、4日、5日、6日の8日間

料金:13,000円(税・サ込)/小学生 6,500円(税・サ込)

時間:2時間制、ラストオーダーは1時間30分

素材の持ち味を最大限に引き出した、繊細かつ大胆な本格中国料理を提供する、モダン&ラグジュアリーな中国料理「彩龍」

GW期間中は、人気のラインナップをたずさえた、ディナーオーダーバイキングプランが用意されます。

「和牛サーロインの黒胡椒炒め」や「彩龍特製窯焼き北京ダック」「大海老のマヨネーズソース」「春巻き」「担々麺」などのバイキングは特別な日の食事にもオススメです!

中国料理「彩龍」母の日ランチプラン

期間:2025年5月1日(木)〜5月31日(土)

料金:6,000円(税・サ込) カーネーション1輪プレゼント

2025年5月1日〜5月31日の期間中、中国料理「彩龍」では母の日のランチプランも用意されます。

落ち着いた雰囲気の店内で広東料理ならではの上品な味わいとともに、お母様との特別なひととき楽しめるプランです☆

父の日お祝いランチコース

期間:2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

料金・特典:

父の日お祝いランチコース 6,500円(税・サ込)1ドリンクサービス (グラススパークリング含む)または、おすすめスープを蟹肉入りふかひれスープにアップグレード父の日お祝いディナーコース 13,500円(税・サ込)1ドリンクサービス(グラススパークリング含む)または、彩龍レトルトソース3種(エビチリ、酢豚、麻婆豆腐)のお土産

※特典は1人ずつ選べます

中国料理「彩龍」では、父の日に向けた特別なコースも用意されます。

選べる特典が付いた「父の日お祝いランチコース」と「父の日お祝いディナーコース」が期間限定で登場。

ランチコースでは、スープを蟹肉入りふかひれスープにアップグレードできます!

ディナーコースでは、お家でも「彩龍」の味が楽しめる特製レトルトソース3種(エビチリ・酢豚・麻婆豆腐)のお土産をプレゼント。

1ドリンクまたは特典のいずれかから選ベます☆

鉄板焼「さがみ」母の日贅沢鉄板焼きコース

期間:2025年5月7日(水)〜5月31日(土)

料金:

母の日 贅沢鉄板焼きランチコース 16,000円(税・サ込)

母の日 贅沢鉄板焼きディナーコース 26,000円(税・サ込)

選び抜かれた黒毛和牛や新鮮な魚介、旬の彩り野菜を、シェフの匠の技で一皿に昇華させる鉄板焼「さがみ」

ラグジュアリーなダイニングにて、極上の美食と眺望が織りなすひとときは、大切な人へ素敵な時間を贈ります☆

母の日には、伊勢海老を生け簀から取り出し、目の前でシェフが華麗に調理するパフォーマンスを披露。

メインディッシュには、黒毛和牛のヒレとサーロインが登場し、ディナータイムには希少な銘柄牛「前沢牛」も堪能できます。

食事の締めくくりには、香ばしい風味のおこげ付きガーリックライスが登場。

食事を締めくくるデザートと共に、お母様へ心を込めたカーネーションを届けます!

父の日贅沢鉄板焼きコース

期間:2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

料金:

父の日 贅沢鉄板焼きランチコース 16,000円(税・サ込)

父の日 贅沢鉄板焼きディナーコース 26,000円(税・サ込)

父の日のディナーでは、特別な銘柄牛「米沢牛」が登場。

主役のお父様には1ドリンクまたはお肉1.5倍増し、ガーリックチップのお土産、どれか1つがプレゼントされます☆

‟Letter Bouquet” - フラワーメッセージ・エクスペリエンス 宿泊プラン

期間:〜2025年9月30 日(火)

料金:1泊朝食付きプラン 27,456円(税・サ込)〜(ラグジュアリーフロア)/31,922円(税・サ込)〜(クラブフロア)

※2名1室の場合の1名あたりの料金

内容:

・オールデイダイニング「コンパス」での‟神奈川朝食”

・レターブーケの花束、メッセージカード (いただいたメッセージを元にオリジナルの花束を作成します)

アニバーサリーオプション:花束はもちろん、ケーキやシャンパン、バルーンを客室に用意

横浜で大切な人と過ごす、癒やしのホテルステイとして、特別な宿泊プランが登場。

大切な方へ贈るメッセージから作った花束を、お部屋に用意されます。

オプションにて、アニバーサリーケーキやルームサービスディナーなどの手配も可能。

母の日の定番・カーネーションを贈るだけでは物足りない方におすすめしたい、新しいフラワーギフトです!

ペストリーショップ「ドーレ」母の日ギフトにおすすめのスイーツ

期間:〜2025年5月31日(土)

時間:月曜〜土曜10:00〜19:00、日曜・祝日10:00〜18:00

場所:ペストリーショップ「ドーレ」B1F

ホテル開業26周年を記念し、2024年秋にリニューアルオープンしたペストリーショップ「ドーレ」

素材にこだわった焼きたてパンや旬のフルーツを贅沢に使用したスイーツ、上質なバターを使った焼き菓子などが並び、宝石のような美しさと味わいが広がるお店です。

そんな「ドーレ」から、2025年春におすすめしたいの、母の日ギフトにもぴったりな華やかスイーツが登場。

見た目も味わいも美しい贈り物が、日頃の感謝を甘くやさしく伝えてくれます☆

サントノーレ フレーズ

価格:750円(税込)

苺の果肉をたっぷりと使用したクリームをプチシューに閉じ込め、パイの上に苺チョコクリームを重ねた「サントノーレ フレーズ」

春の訪れを感じさせる、目にも美しいスイーツです。

口に入れた瞬間、芳醇な苺の香りとクリームの甘さが口いっぱいに広がります!

可憐な見た目と上品な味わいは、母の日の贈り物にも最適です☆

苺のミルフィーユ

価格:5,500円(税込)

サイズ:ホール10.5cm×12cm

「ドーレ」の定番人気を誇る「苺のミルフィーユ」は、サクサクに焼き上げたパイ生地と濃厚なカスタードクリームが美しく織りなす断面層に、新鮮な苺をサンド。

母の日には、家族みんなで楽しみたいスイーツです!

ほかにも、ペストリーショップ「ドーレ」では、利用シーンや好みに合わせて選べる、さまざまなスイーツを用意。

「静岡県産マスクメロンとココナッツのムース」や

ピースに切り分けた「苺のミルフィーユ」

苺を贅沢に使った「タルトフレーズ」などが揃っています☆

「母の日」に感謝の気持ちを伝える特別なプランで、記憶に残る贅沢なひとときを演出。

母の日に向けて順次展開される、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「母の日」プランの紹介でした☆

