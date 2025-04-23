Snow Man史上初5大ドームツアー、Blu-ray＆DVD化決定 特典内容も解禁【Snow Man Dome Tour 2024 RAYS】
【モデルプレス＝2025/04/23】Snow Manが開催した史上初の5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2024 RAYS」より、東京ドーム公演の模様がBlu-ray＆DVD化決定。6月25日に発売される。
【写真】Snow Manラウール、“15キロ減”パリコレで美腹筋披露
本ツアーは、発売3日間でミリオンセールスを突破し、初週売上108.1万枚を記録した4th Album「RAYS」を引っさげ、全国5都市13公演で61.5万人を動員。オープニングの9人9色の演出やダイナミックな炎と水の演出に加え、Snow Man初の気球に乗ったパフォーマンスが話題となった。
ライブ本編に加えて、特典映像として【初回盤】と【通常盤】それぞれに異なる映像を収録。【初回盤】の特典映像には、各公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、ツアー最終日で披露したWアンコール曲「ナミダの海を越えて行け」のほか、9人それぞれの名場面と「ドレス＆タキシード」、「君の彼氏になりたい。」での一言セリフ集、12月25日京セラドーム大阪公演での「Christmas wishes」をコンパイルした「RAYS いいとこセレクション」、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像「The Documentary of RAYS」、そしてユニット4曲のマルチアングル映像を収録（ユニットマルチアングル映像にはオーディオコメンタリーを同時収録）。
【通常盤】の特典映像には、ツアー初日の札幌・大和ハウス プレミストドーム公演のダイジェスト映像と3曲の「マルチアングル映像」を収録。自身初となった5大ドームツアーの模様を余すことなく堪能できる映像作品となっている。（modelpress編集部）
【DISC 1】
Overture
EMPIRE
Dangerholic
Nine Snow Flash
ブラザービート
BREAKOUT
LOVE TRIGGER
リンディーララ
endless night
星のうた
Snow World
ドレス＆タキシード
スタートライン
HELLO HELLO
君は僕のもの
MC
SBY
KISSIN’ MY LIPS
Grandeur
Crazy F-R-E-S-H Beat
One
ナイトスケープ
Hot Flow
DA BOMB
Wha cha cha
Party! Party! Party!
POWEEEEER
君の彼⽒になりたい。
GLITCH
タペストリー
W
Cry out
Dear,
ーENCOREー
オレンジkiss
We’ll go together
君へ贈る応援歌
KANPAI Year!!
【DISC 2】
・MCダイジェスト集
・ナミダの海を越えて行け＠2024.12.27 京セラドーム大阪
・RAYS いいとこセレクション
〜グループ編〜
「ドレス&タキシード」セリフ集
「君の彼氏になりたい。」セリフ集
「Christmas wishes」＠2024.12.25 京セラドーム大阪
〜メンバー編〜
HIKARU IWAMOTO
TATSUYA FUKAZAWA
RAUL
SHOTA WATANABE
KOJI MUKAI
RYOHEI ABE
REN MEGURO
RYOTA MIYADATE
DAISUKE SAKUMA
【DISC 3】
・The Documentary of RAYS
・ユニットマルチアングル映像 （星のうた／ナイトスケープ／Hot Flow／GLITCH）
【DISC 1】
Overture
EMPIRE
Dangerholic
Nine Snow Flash
ブラザービート
BREAKOUT
LOVE TRIGGER
リンディーララ
endless night
星のうた
Snow World
ドレス＆タキシード
スタートライン
HELLO HELLO
君は僕のもの
MC
SBY
KISSIN’ MY LIPS
Grandeur
Crazy F-R-E-S-H Beat
One
ナイトスケープ
Hot Flow
DA BOMB
Wha cha cha
Party! Party! Party!
POWEEEEER
君の彼⽒になりたい。
GLITCH
タペストリー
W
Cry out
Dear,
ーENCOREー
オレンジkiss
We’ll go together
君へ贈る応援歌
KANPAI Year!!
【DISC 2】
・ツアー初日ダイジェスト映像＠2024.11.09 大和ハウス プレミストドーム
・マルチアングル映像 （リンディーララ／endless night／Wha cha cha）
※DVD、Blu-rayの収録内容は共通
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◆Snow Man史上初の5大ドームツアー、円盤化決定
本ツアーは、発売3日間でミリオンセールスを突破し、初週売上108.1万枚を記録した4th Album「RAYS」を引っさげ、全国5都市13公演で61.5万人を動員。オープニングの9人9色の演出やダイナミックな炎と水の演出に加え、Snow Man初の気球に乗ったパフォーマンスが話題となった。
【通常盤】の特典映像には、ツアー初日の札幌・大和ハウス プレミストドーム公演のダイジェスト映像と3曲の「マルチアングル映像」を収録。自身初となった5大ドームツアーの模様を余すことなく堪能できる映像作品となっている。（modelpress編集部）
◆初回盤収録内容
【DISC 1】
Overture
EMPIRE
Dangerholic
Nine Snow Flash
ブラザービート
BREAKOUT
LOVE TRIGGER
リンディーララ
endless night
星のうた
Snow World
ドレス＆タキシード
スタートライン
HELLO HELLO
君は僕のもの
MC
SBY
KISSIN’ MY LIPS
Grandeur
Crazy F-R-E-S-H Beat
One
ナイトスケープ
Hot Flow
DA BOMB
Wha cha cha
Party! Party! Party!
POWEEEEER
君の彼⽒になりたい。
GLITCH
タペストリー
W
Cry out
Dear,
ーENCOREー
オレンジkiss
We’ll go together
君へ贈る応援歌
KANPAI Year!!
【DISC 2】
・MCダイジェスト集
・ナミダの海を越えて行け＠2024.12.27 京セラドーム大阪
・RAYS いいとこセレクション
〜グループ編〜
「ドレス&タキシード」セリフ集
「君の彼氏になりたい。」セリフ集
「Christmas wishes」＠2024.12.25 京セラドーム大阪
〜メンバー編〜
HIKARU IWAMOTO
TATSUYA FUKAZAWA
RAUL
SHOTA WATANABE
KOJI MUKAI
RYOHEI ABE
REN MEGURO
RYOTA MIYADATE
DAISUKE SAKUMA
【DISC 3】
・The Documentary of RAYS
・ユニットマルチアングル映像 （星のうた／ナイトスケープ／Hot Flow／GLITCH）
◆通常盤収録内容
【DISC 1】
Overture
EMPIRE
Dangerholic
Nine Snow Flash
ブラザービート
BREAKOUT
LOVE TRIGGER
リンディーララ
endless night
星のうた
Snow World
ドレス＆タキシード
スタートライン
HELLO HELLO
君は僕のもの
MC
SBY
KISSIN’ MY LIPS
Grandeur
Crazy F-R-E-S-H Beat
One
ナイトスケープ
Hot Flow
DA BOMB
Wha cha cha
Party! Party! Party!
POWEEEEER
君の彼⽒になりたい。
GLITCH
タペストリー
W
Cry out
Dear,
ーENCOREー
オレンジkiss
We’ll go together
君へ贈る応援歌
KANPAI Year!!
【DISC 2】
・ツアー初日ダイジェスト映像＠2024.11.09 大和ハウス プレミストドーム
・マルチアングル映像 （リンディーララ／endless night／Wha cha cha）
※DVD、Blu-rayの収録内容は共通
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