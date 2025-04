ライブドローイング機能追加！VDIT

動画編集アプリ「VDIT(ブイディット)」は、新機能として“ライブドローイング”機能を追加しました。

動画編集アプリ「VDIT(ブイディット)」は、新機能として“ライブドローイング”機能を追加。

この新機能は、映像の上に自分の手で直接イラストやエフェクトを描けるVDIT独自の機能です。

Vlogやショート動画など、感性豊かで創造的な映像を好む日本のユーザーからのニーズに応える形でリリース。

この他にも、よく使う編集操作をすぐに呼び出せる「クイックスタート」機能と、可愛いポイントステッカー「アニマルスタンプ」などもアップデートしました。

更に、GW期間の2025年4月29日(火・祝)〜5月12日(月)にアプリ内でスペシャルイベントも開催予定!

日常の記録や旅の思い出を、もっと自由に、もっと個性的に。

進化したVDITで、動画表現の幅を広げることができます。

■VDITについて

「VDIT」は、誰でも簡単にプロのような仕上がりの動画編集ができるオールインワン動画編集アプリです。

開発元である株式会社アイエムジーベースは、GIF作成アプリ「ImgPlay」やライブ壁紙作成アプリ「intoLive」などを手がけ、世界中のユーザーから高い評価を得ています。

2020年3月のリリース以降、直感的なUIと豊富な編集機能で話題となり、日本のApp Storeでも平均★4.7/5の高評価を獲得。

■ライブドローイング機能について

映像の上にリアルタイムでお絵描きができるこの機能は、感情や世界観を自由に表現できる創造的な演出を求める日本ユーザーにぴったり。

直感的な操作性で、まるで手書きのような温かみのある演出が可能です。

InstagramやTikTokなど、ショート動画プラットフォームとの相性も良く、これまでにない新しい動画編集体験を提供します。

動画に直接描くライブドローイング機能

