¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 21¡¦22¹çÊ»¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡£É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡Ö¡Î¤Õ¤í¤¯¡ÏYAIBA¡ß¥³¥Ê¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤â
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 2025Ç¯21¡¦22¹çÊ»¹æ¡×¤òËÜÆü4·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï380±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥·ー¥È¤¬ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡Ö²öÅ·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹¡×¡£¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¡¢ÀÄ»³¹ä¾»»á¤ÈBoichi»á¤Ë¤è¤ëÆÉÀÚ¡Ö¥¥ã¥ó¥Æ¥£¤Î LAST SUPPER ～ºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á～¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡×¤ÎÊüÁ÷¤È·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡×¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¡Î¤Õ¤í¤¯¡ÏYAIBA¡ß¥³¥Ê¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¿Ï¤È¥³¥Ê¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー21¡¦22¹çÊ»¹æ¤ÏËÜÆüÈ¯Çä!¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä!- ¡Ú¸ø¼°¡Û¾¯Ç¯¥µ¥ó¥ÇーÊÔ½¸Éô (@shonen_sunday) April 22, 2025
¡¦É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õP¥·ー¥È[#ÇµÌÚºä46 #²ì´îÍÚ¹á] ¤Á¤ã¤ó!
¡¦¥µ¥ó¥Çー¸ÂÄê¤Õ¤í¤¯![#YAIBA]¡ß[#Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó]¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー!
¡¦Ã±¹ÔËÜ4´¬½ÅÈÇ¸æÎé!´¬Æ¬¥«¥éー![#²öÅ·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/F53SvD20f5
(C)Shogakukan Inc. 2025¡¡All rights reserved.