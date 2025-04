美泡風呂や多様な休憩スペースも！毎日サウナ 越谷店

MSIXは、2025年5月2日(金)午前9時、埼玉県越谷市にて「毎日サウナ 越谷店」をグランドオープンします。

毎日サウナ 越谷店

■プレオープン特別営業時間

期間 :4月24日(木)〜5月1日(木)

営業時間:9:00〜25:00(全日共通)

・女性利用時間:9:00〜12:00

・男性利用時間:13:00〜25:00

※プレオープン期間は上記時間帯の2部制営業

※4月24日(木)〜26日(土)の3日間は、優先招待券をお持ちの方限定での利用となります

※4月27日(日)以降は、一般のお客様も利用できますが、混雑時には優先招待券をお持ちの方を優先的に案内します

■グランドオープン

日程 :5月2日(金)

営業時間:9:00〜25:00(男性専用・通常営業開始)

■施設概要

施設名 : 毎日サウナ 越谷店

所在地 : 埼玉県越谷市東越谷3-3-1

営業時間: 12:00〜25:00(土日祝は9:00〜25:00)

定休日 : 年中無休

※男性専用施設(不定期でレディースデー開催予定)

※駐車場18台/駐輪場あり

MSIXは、2025年5月2日(金)午前9時、埼玉県越谷市にて「毎日サウナ 越谷店」をグランドオープン。

前橋本店・八王子店に続く3号店であり、毎日サウナグループ最大規模の薪サウナをはじめ、ブランド初導入となる美泡風呂や多様な休憩スペースなど、サウナの気持ち良さを追求した新たなサウナ体験を提供します。

■施設の特徴

【1. 毎日サウナ史上最大級の特注薪サウナ】

最大35人が同時に着座できる広さを誇る、毎日サウナグループ最大規模の薪サウナを完備。

特注薪ストーブにスチームジェネレーターを搭載し、圧倒的なサイズのストーブ窓からはゆらめく炎の灯りが見え、非日常的な癒しを演出します。

アウフグースも定期的に開催します。

サウナ室イメージ図

【2. 毎日サウナ初導入!美泡風呂&美泡水風呂】

ミクロの泡が全身を包み込み、血行促進・美肌効果・疲労回復をサポートする美泡風呂と美泡水風呂を導入。

サウナに加え、お風呂でも極上のリラクゼーションを楽しめます。

美泡風呂・美泡水風呂イメージ図

【3. 温度の異なる2種類の水風呂】

約10℃以下のシングル水風呂と、15℃前後のややマイルドな美泡水風呂の2種類を完備。

好みに応じて選べるクールダウンで、サウナの後の“ととのい”をさらに高めます。

【4. 自然を感じる“内気浴・外気浴スペース”】

約100本の本物の白樺を使った休憩スペースを設置。

街中にいながらも、まるで森の中にいるような自然の温もりを感じられる空間です。

また、サウナ文化が育む“人と人とのつながり”を大切にし、会話可能な「コミュニケーション内気浴ルーム」も併設。

交流の場としても活用できます。

