Snow Man、史上初の5大ドームツアーの映像作品発売決定
Snow Man史上初の5大ドームツアー＜Snow Man Dome Tour 2024 RAYS＞より、東京ドーム公演のBlu-ray & DVDが6月25日に発売されることが決定した。
本ツアーは、発売3日間でミリオンセールスを突破し初週売上108.1万枚(2024/11/11付オリコン週間アルバムランキング)を記録した4thアルバム『RAYS』を引っさげ、全国5都市13公演で61.5万人を動員。オープニングの9人9色の演出やダイナミックな炎と水の演出に加え、Snow Man初の気球に乗ったパフォーマンスが話題となった。
通常盤の特典映像には、ツアー初日の札幌・大和ハウス プレミストドーム公演のダイジェスト映像と3曲の『マルチアングル映像』を収録。自身初となった5大ドームツアーの模様を余すことなく堪能できる大ボリューム・豪華収録内容の映像作品となっている。
Blu-ray & DVD『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』
◆初回盤
Blu-ray 3枚組 (初回盤)
品番: JWXD-25112〜4
価格: 7,000(税抜) \7,700(税込)
ワンピースBOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き
DVD 3枚組 (初回盤)
品番: JWBD-25115〜7
価格: \7,000(税抜) \7,700(税込)
ワンピースBOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き
［初回盤(収録予定内容)］
※Blu-ray・DVDの収録内容は共通
DISC 1
Overture
EMPIRE
Dangerholic
Nine Snow Flash
ブラザービート
BREAKOUT
LOVE TRIGGER
リンディーララ
endless night
星のうた
Snow World
ドレス&タキシード
スタートライン
HELLO HELLO
君は僕のもの
MC
SBY
KISSIN' MY LIPS
Grandeur
Crazy F-R-E-S-H Beat
One
ナイトスケープ
Hot Flow
DA BOMB
Wha cha cha
Party! Party! Party!
POWEEEEER
君の彼⽒になりたい。
GLITCH
タペストリー
W
Cry out
Dear,
-ENCORE-
オレンジkiss
We'll go together
君へ贈る応援歌
KANPAI Year!!
DISC 2
・MCダイジェスト集
・ナミダの海を越えて行け @ 2024.12.27 京セラドーム大阪
・RAYS いいとこセレクション
〜グループ編〜
「ドレス&タキシード」セリフ集
「君の彼氏になりたい。」セリフ集
「Christmas wishes」@ 2024.12.25 京セラドーム大阪
〜メンバー編〜
HIKARU IWAMOTO
TATSUYA FUKAZAWA
RAUL
SHOTA WATANABE
KOJI MUKAI
RYOHEI ABE
REN MEGURO
RYOTA MIYADATE
DAISUKE SAKUMA
DISC 3
・The Documentary of RAYS
・ユニットマルチアングル映像 (星のうた / ナイトスケープ / Hot Flow / GLITCH)
◆通常盤
Blu-ray 2枚組 (通常盤)
品番: JWXD-25118〜9
価格:5,800(税抜) \6,380(税込)
初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き
DVD 2枚組 (通常盤)
品番: JWBD-25120〜1
価格: \5,800(税抜) \6,380(税込)
初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き
［通常盤(収録予定内容)］
※DVD、Blu-rayの収録内容は共通
DISC 1
Overture
EMPIRE
Dangerholic
Nine Snow Flash
ブラザービート
BREAKOUT
LOVE TRIGGER
リンディーララ
endless night
星のうた
Snow World
ドレス&タキシード
スタートライン
HELLO HELLO
君は僕のもの
MC
SBY
KISSIN' MY LIPS
Grandeur
Crazy F-R-E-S-H Beat
One
ナイトスケープ
Hot Flow
DA BOMB
Wha cha cha
Party! Party! Party!
POWEEEEER
君の彼⽒になりたい。
GLITCH
タペストリー
W
Cry out
Dear,
-ENCORE-
オレンジkiss
We'll go together
君へ贈る応援歌
KANPAI Year!!
DISC 2
・ツアー初日ダイジェスト映像 @ 2024.11.09 大和ハウス プレミストドーム
・マルチアングル映像 (リンディーララ / endless night / Wha cha cha)