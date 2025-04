Snow Man史上初の5大ドームツアー<Snow Man Dome Tour 2024 RAYS>より、東京ドーム公演のBlu-ray & DVDが6月25日に発売されることが決定した。本ツアーは、発売3日間でミリオンセールスを突破し初週売上108.1万枚(2024/11/11付オリコン週間アルバムランキング)を記録した4thアルバム『RAYS』を引っさげ、全国5都市13公演で61.5万人を動員。オープニングの9人9色の演出やダイナミックな炎と水の演出に加え、Snow Man初の気球に乗ったパフォーマンスが話題となった。

Blu-ray & DVD『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』



2025年6月25日 Release◆初回盤Blu-ray 3枚組 (初回盤)品番: JWXD-25112〜4価格: 7,000(税抜) \7,700(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付きDVD 3枚組 (初回盤)品番: JWBD-25115〜7価格: \7,000(税抜) \7,700(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き[初回盤(収録予定内容)]※Blu-ray・DVDの収録内容は共通DISC 1OvertureEMPIREDangerholicNine Snow FlashブラザービートBREAKOUTLOVE TRIGGERリンディーララendless night星のうたSnow Worldドレス&タキシードスタートラインHELLO HELLO君は僕のものMCSBYKISSIN' MY LIPSGrandeurCrazy F-R-E-S-H BeatOneナイトスケープHot FlowDA BOMBWha cha chaParty! Party! Party!POWEEEEER君の彼⽒になりたい。GLITCHタペストリーCry outDear,-ENCORE-オレンジkissWe'll go together君へ贈る応援歌KANPAI Year!!DISC 2・MCダイジェスト集・ナミダの海を越えて行け @ 2024.12.27 京セラドーム大阪・RAYS いいとこセレクション〜グループ編〜「ドレス&タキシード」セリフ集「君の彼氏になりたい。」セリフ集「Christmas wishes」@ 2024.12.25 京セラドーム大阪〜メンバー編〜HIKARU IWAMOTOTATSUYA FUKAZAWARAULSHOTA WATANABEKOJI MUKAIRYOHEI ABEREN MEGURORYOTA MIYADATEDAISUKE SAKUMADISC 3・The Documentary of RAYS・ユニットマルチアングル映像 (星のうた / ナイトスケープ / Hot Flow / GLITCH)◆通常盤Blu-ray 2枚組 (通常盤)品番: JWXD-25118〜9価格:5,800(税抜) \6,380(税込)初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付きDVD 2枚組 (通常盤)品番: JWBD-25120〜1価格: \5,800(税抜) \6,380(税込)初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き[通常盤(収録予定内容)]※DVD、Blu-rayの収録内容は共通DISC 1OvertureEMPIREDangerholicNine Snow FlashブラザービートBREAKOUTLOVE TRIGGERリンディーララendless night星のうたSnow Worldドレス&タキシードスタートラインHELLO HELLO君は僕のものMCSBYKISSIN' MY LIPSGrandeurCrazy F-R-E-S-H BeatOneナイトスケープHot FlowDA BOMBWha cha chaParty! Party! Party!POWEEEEER君の彼⽒になりたい。GLITCHタペストリーCry outDear,-ENCORE-オレンジkissWe'll go together君へ贈る応援歌KANPAI Year!!DISC 2・ツアー初日ダイジェスト映像 @ 2024.11.09 大和ハウス プレミストドーム・マルチアングル映像 (リンディーララ / endless night / Wha cha cha)