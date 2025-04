地産地消を推進し、「ここでしか味わえない」食の魅力を提供！Dts creation「八ッ場湖の駅丸岩」

Dts creationは、群馬県長野原町の観光振興施設「八ッ場湖の駅丸岩」の新たな指定管理者に選任され、2025年4月26日(土)にリニューアルオープンします。

Dts creation「八ッ場湖の駅丸岩」

リニューアルオープン日: 2025年4月26日(土)

場所 : 群馬県吾妻郡長野原町横壁904-3

アクセス : 草津温泉から車で20分/長野原草津口駅から周遊バスで10分

営業時間 : 9:00〜17:00(不定休)

駐車場 : あり(普通車63台 オートバイ9台 大型バス3台)

「八ッ場湖の駅丸岩」は、同社が運行する水陸両用バスの発着所としても機能し、今後は地元農産物を活用した新メニューの提供や、交通インフラとの連携強化を通じて、地域の観光振興と活性化を目指します。

■地域資源の維持と観光振興のために

前事業者の突然の撤退により、指定管理者不在となる可能性が生じた「八ッ場湖の駅丸岩」。

このままでは、税金を投入して建設された観光振興施設が十分に活用されず、地域経済や観光の衰退につながる恐れがありました。

同社は、既存の高速バス・貸切バス事業や水陸両用バスの運行実績を活かし、観光振興施設の運営にも地域創生事業部として積極的に参画。

町の発展と雇用創出に寄与するため、指定管理者としての役割を担うことを決断しました。

観光業界では、地域資源の維持と活用が全国的な課題となる中、公共交通と観光施設の連携による地域活性化モデルの構築が期待されています。

■地産地消と交通インフラの融合による新たな価値提供

<地元農産物を活用した新メニューの開発>

農業を営む子会社・トミーファームが生産した新鮮な野菜をふんだんに使用した新メニューを開発。

地産地消を推進し、「ここでしか味わえない」食の魅力を提供します。

トミーファームのシルクスイート純度100%ペーストを使用した「いもんぶらんそふと」

<バス事業とのシナジーによる利便性向上>

「八ッ場湖の駅丸岩」は、同社が運行する高速バスの休憩場所であり、水陸両用バスの発着場でもあります。

バス利用者に対し、観光施設としての付加価値を高め、旅行の目的地としての魅力を強化します。

■施設概要

丸岩の麓に位置する八ッ場湖の駅。

建物の外観は、1929年に建てられた旧長野原町役場庁舎をモチーフにデザインされており建物の一部には旧庁舎の木材が再利用されています。

また、2階には旧庁舎の町長室を再現したフロアも。

さらに屋外の公園からは眼前に広がる湖を一望することができます。

展望台から見た八ッ場湖の駅丸岩

2階から見た湖

