»¥ËÚ¤ÎÌµµö²Ä¥µ¥Õ¥¡¥ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¡Æ°Êª¤Î±à³°ÈÂ½Ð¤ä»ô°é¾õ¶·¤ò³ÎÇ§
¡¡»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤ÎÌ±´ÖÆ°Êª±à¡Ö¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×¤¬É¬Í×¤Êµö²Ä¤òÆÀ¤º¤Ë»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ï23Æü¡¢Æ±±à¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÊÄ±à¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°Êª¤Î±à³°¤Ø¤ÎÈÂ½Ð¾õ¶·¤ä¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Î»ô°é¾õ¶·¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤¬ÌÜÅª¡£
¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹´Ñ¸÷¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤Ï3·î¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊÄ±à¤·¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ°Êª¤ÎÈÂ½Ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¡£»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿·×²è½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ó®ÆýÎà¡¢Ä»Îà¡¢à¨ÃîÎà¹ç¤ï¤»¤Æ640É¤¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó3Ê¬¤Î1¤ËÅö¤¿¤ë210É¤¤ÎÈÂ½Ð¤ò3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°Êª±à¤ÏÉßÃÏÁ´°è¤¬»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Ë¤¢¤ê¡¢»ô°é»ÜÀß¤Ê¤É¤Î·úÀß¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë»Ô¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£