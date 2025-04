回転すし「スシロー」に、中津からあげ専門店「吉吾」の監修した「中津からあげ」が登場。

日本唐揚協会主催からあげグランプリ通算4度目の最高金賞を受賞した唐揚げ専門店が監修する味が、スシローのメニューとともに楽しめます☆

スシロー「吉吾」監修「中津からあげ」

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月11日(日)

価格:390円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売予定総数:40万食 ※但し販売予定総数が完売次第終了

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※監修元で提供されるメニューとは異なります

全国のスシローにてからあげの聖地・大分県中津市に本店を構える、中津からあげ専門店「吉吾」監修の「中津からあげ」が期間限定で販売されます!

うまいすしはもちろん、ラーメンやスイーツなどのサイドメニューにもこだわり、様々なメニューを展開するスシロー。

サイドメニューも楽しんでほしいという想いを込め、中津からあげ専門店「吉吾」監修の「中津からあげ」が用意されます。

中津からあげ専門店「吉吾」は、日本唐揚協会主催のからあげグランプリで通算4度目となる最高金賞(東日本しょうゆダレ部門・手羽先部門)を受賞した名店。

そんな「吉吾」が監修する「中津からあげ」は、監修店の味をイメージしてニンニクや生姜、スパイスを効かせたタレに鶏肉を漬け込んでいます。

店内揚げで、外はカリカリ、中はジューシーに仕上げているのもポイント。

同日から開催となる「スシローGW得ネタ祭 [第一弾]」のお得なネタと共に、中津からあげ専門店「吉吾」監修のこだわりの「中津からあげ」を楽しめます!

からあげグランプリにて、通算4度の最高金賞を受賞した名店監修のからあげが、スシローのサイドメニューに期間限定で登場。

スシローの「吉吾」監修「中津からあげ」は、2025年4月23日〜5月11日まで、数量限定で販売です!

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施していません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※お持ち帰り注文は、当日予約となっている場合があります

※写真はイメージです

