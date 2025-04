暑い季節の赤ちゃんの熱中症対策に！クリームハウス フレンズ「エアモン2」

クリームハウス フレンズは、暑い季節の赤ちゃんの熱中症対策として、スマホ操作が可能なファン内蔵クーリングシート「エアモン2」を2025年4月に日本で発売します。

クリームハウス フレンズ「エアモン2」

対象年齢 :新生児〜4歳頃まで

サイズ :ロング:約325×925×18mm/ショート:約330×845×18mm

重量 :約1,200g(バッテリー含まず)

機能 :風量4段階調節、オン/オフ、タイマー設定、モード選択、スマホ操作(Bluetooth)

電源 :USB接続式

(スタンダード:USB-Cタイプ、プレミアム/プレミアムS:USB-Aタイプ)

カバー素材 :プレミアムS:シリコン/プレミアム:テンセル/スタンダード:3Dメッシュ

カラー :ベージュ、グレー、クリーム、トープバニー、クリームダックなど7色

価格(税込) :スタンダード:11,600円/プレミアム:13,500円/プレミアムS:18,900円

発売日 :2025年4月24日

販売チャネル:公式オンラインストア、Amazon、楽天市場、全国のベビー用品取扱店

この製品は、従来モデル比で約1.5倍の冷却性能と約50%の静音化を実現。

スマートフォンアプリによる風量・モードの調整が可能な、次世代型の育児用クールシートです。

「エアモン2」の使用イメージ。

ベビーカーに取り付けて送風し、夏のお出かけでも赤ちゃんを涼しく保ちます。

■「エアモン2」の特長

1. スマートフォンで簡単リモート操作

専用の無料アプリをスマートフォンにインストールし、Bluetoothで接続することで、ファンのオン/オフ、風量調整、モード選択、タイマー設定が遠隔で操作可能。

赤ちゃんを起こさずに少し離れた場所から調整できる利便性が魅力です。

2. 圧倒的な送風力&静音性

自社開発の小型低音ファンを搭載。

風量は4段階(弱・中・強・ターボ)に調整でき、最大出力時には従来比約1.5倍の送風性能を実現。

動作音も約50%低減されており、睡眠中でも気になりません。

涼しくて静かなシートです。

3. 肌にやさしい安心素材

・プレミアムSモデル :直接冷感をもたらす高品質シリコン素材

・プレミアムモデル :自然由来のテンセル生地

・スタンダードモデル:通気性に優れた4層構造3Dメッシュ

いずれの素材も吸湿速乾性に優れ、ムレやかぶれを軽減。

カバーは取り外して洗濯可能で、清潔を保ちやすい仕様です。

4. 2サイズ展開(ロング/ショート)

・ロングサイズ :長座面タイプのベビーカーに対応

・ショートサイズ:コンパクトなベビーカーやチャイルドシートに適合

3点固定ストラップを採用し、ズレを防いで安定した使用感を実現します。

5. 自社開発ならではの品質管理と設計力

マット専門業者のノウハウを活かし、汗をかきやすい部位にしっかり風が届く**「エアホール構造」**を採用。

真夏のお出かけでも、赤ちゃんが快適に過ごせる工夫が詰まっています。

このように、「エアモン2」はスマホ連携による利便性、強力な冷却性能、低音設計、子どもに優しい素材、サイズ選択の柔軟性、そして安全性を兼ね備えた次世代型育児グッズとして、日本の保護者にとって画期的なソリューションを提供します。

ファン

人体工学的エアホール設計で、風を効率的に通して、快適な温度を維持し、体温調整をサポートします。

シート構造

「エアモン2」では、ロング&ショートの2つのバージョンでベビーカーに合わせてサイズ選択ができます。

製品のみ

