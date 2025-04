東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」に、リゾート気分で楽しめるフォトジェニックな「ガーデンプール」が登場。

プレオープンするガーデンプールで、一足先に夏を体験できます!

また、プールサイド・バーベキューのゴールデンウィーク特別営業も決定しました☆

ヒルトン東京ベイ「ガーデンプール」2025

グランドオープン:2025年7月1日(火) ※2025年5月1日(木)よりプレオープン

「ヒルトン東京ベイ」が、2025年もホテル屋外の「ガーデンプール」と「プールサイド・バーベキュー」をオープン。

首都圏ホテル最大級を誇る、総面積約1,600平米の「ガーデンプール」は5月1日よりプレオープンします!

ひと足先に、青空と心地良い日差しを感じながら、ホテルのプールで優雅な時間を過ごせる空間です。

グランドオープンは2025年7月1日を予定しており、華やかでフォトジェニックな雰囲気で、ゆっくり過ごせるナイトプールもオープンします☆

また、「プールサイド・バーベキュー」のグランドオープンも2025年7月1日を予定。

さらに、2025年5月3日〜5月6日までのゴールデンウィーク期間は、特別にランチ限定でオープンします!

ガーデンプール(デイプール/ナイトプール)

営業期間:2025年5月1日(木)〜10月5日(日)

入場時間:プール営業時間は期間によって異なります

プレオープン 2025年5月1日(木)〜6月30日(月)デイプール 10:00〜16:00(最終入場 15:30)期間1)2025年7月1日(火)〜9月15日(月・祝)デイプール 第1部 8:00〜11:30(最終入場 11:00)/デイプール 第2部 12:30〜17:00(最終入場 16:30)/ナイトプール 18:00〜21:00(最終入場 20:30)期間2)2025年9月16日(火)〜10月5日(日)デイプール 10:00〜16:00(最終入場 15:30)

料金:期間、プランによって異なります

ヒルトン東京ベイのガーデンプールは、敷地総面積約1,600平米・プール最長部が50メートルと、首都圏のホテルの中では最大級のスケール。

青空と心地良い日差しを感じて、リゾートな雰囲気を満喫できます!

また、併設する水深0.5メートルの浅いプールには頭上から水が降るシャワードームがあり、小さなお子様も水遊びが楽しめるスポットです。

有料でフロートのレンタルもでき、日没とともにナイトプールへと切り替わります☆

華やかなライトアップのナイトプールは、フォトジェニックな雰囲気。

カクテルを片手に、ゆっくりとした時間を過ごせるのも魅力です!

※荒天により予告なく営業を中止する場合があります

※ガーデンプールはプレオープン期間を除き、完全予約制です

※プレオープン期間中は、宿泊するヒルトン・オナーズ会員に限り、無料で利用可能

※プレオープン期間中のデッキチェア利用は、先着順で案内

※貸し切り営業日は、公式ホームページより最新情報を確認ください

プールサイド・バーベキュー

期間:2025年5月3日(土)〜5月6日(火)

時間:12:00〜14:00(ラストオーダー13:30)

料金:ランチバーベキューセット 5,000円(税・サ込)/キッズバーベキューセット 3,500円(税・サ込)/キッズオムライスプレート 2,500円(税・サ込)

場所:B1F「プールサイド・レストラン」

屋外の緑鮮やかな木立に囲まれた、リゾート感あふれるプールサイド・レストランでは、手ぶらで気軽にバーベキューが楽しめます!

飲みものは、スパークリングワインや生ビール、トロピカルカクテルを揃えた飲み放題プランも登場。

オレンジやレモンをまるごと搾った、夏にぴったりのフレッシュな味わいのフルーツドリンクなど、ラグジュアリーに楽しめるメニューがラインナップされています。

また、プール利用とセットでお得に堪能できるプランも。

気の合う仲間や家族と一緒に、ホテルで優雅なバーベキューが楽しめます☆

※4歳以上12歳までのお子様は必ずキッズセットのオーダーをお願いしいます

※プールサイドは全面禁煙

※ヒルトン・オナーズ特典の割引は利用できません

※表示料金には税金・サービス料が含まれます

※雨天・天候不良時は予告なく休業する場合があり、休業時の振替会場はありません

※屋外の営業となり、屋根はありません(急な雨天時はパラソル下でのお食事になります)

おすすめの新客室「デラックス」

デラックスルーム 客室数・客室面積(収容人数):179室・海側 40平米/パーク側 35平米(最大2〜4名)

デラックスルーム ベッドサイズ:W97〜135×L196〜205cm

デラックスルーム 室料:

・34,804円(税・サ込)〜 ※ 1室2名利用時素泊まり

・41,019円(税・サ込)〜 ※ 1室2名利用時朝食付き

デラックススイートルーム 客室数・客室面積(収容人数):6室・80平米(定員2〜5名)

デラックススイートルーム ベッドサイズ:キング(W200×L205cm) トランドル(W97×L188cm) ソファベッド(W180×L197cm)

デラックススイートルーム 室料:

145,306円(税・サ込)〜 ※1室2名利用時素泊まり

151,217円(税・サ込)〜 ※1室2名利用時朝食付き

「ガーデンプール」でリゾート気分を味わいながら、洗練されたデザインの新客室「デラックス」に宿泊し、都会の喧騒から離れた非日常を体験するのもおすすめ。

ヒルトン東京ベイは2024年7月の10階客室改装に続き、2025年3月に9階客室も「デラックス」として生まれ変わりました!

高級な和のテイストを感じる、心休まる空間で優雅なひとときを過ごせます。

ホテル高層階に位置する「デラックス」の大きな窓からは、パノラミックな景色を一望でき、優雅な時間を過ごせる場所です☆

2025年もリゾート気分を楽しめるガーデンプールがオープンし、ナイトプールやプールサイトでのバーベキューも楽しめる。

2025年7月1日にグランドオープンとなる、ヒルトン東京ベイ「ガーデンプール」2025の紹介でした!

