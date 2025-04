1981年発表「まちぶせ」の大ヒットで知られる石川ひとみが、ポニーキャニオン在籍時にリリースしたオリジナルアルバム8枚をデビュー記念日の5月25日に一斉配信することが決定した。石川は、1978年5月25日にシングル「右向け右」でデビュー。現ポニーキャニオンからリリースしたオリジナルアルバム『くるみ割り人形』(1978年)、『ひとりぼっちのサーカス』(1979年)、『ひとみ…』(1980年)、『Inside/Outside』(1980年)、『まちぶせ』(1981年)、『夢模様』(1981年)、『ジュ・テーム』(1982年)、『プライベート』(1983年)の8タイトルが、デビュー記念日に一斉配信されることが決まった。

一斉配信に先駆け、きょう23日には、ポニーキャニオン在籍時に発売された名曲のなかから21曲を厳選し、高音質CD(UHQCD盤)1枚にコンパイルした『GOLDEN BEST 1978‐1983』が発売された。収録曲は、代表曲「まちぶせ」をはじめ、最近DJに人気の高い「恋のディスコ」、シングル「プリンプリン物語」のカップリング曲「ハッピー・アドベンチャー」などが盛り込まれている。デビュー記念日の5月25日にはビルボードライブ横浜で『デビュー47周年記念日ライブ』を、5月30日にはビルボードライブ大阪公演を開催することも決定している。両公演ともストリングスをメインとした特別編成で、名曲の数々が堪能できる。石川は「ビルボードライブでは、当時の曲も今の曲もたくさん歌います。みなさんと楽しい時間を過ごせることを楽しみにしています」とのコメントを寄せた。■石川ひとみ with Strings「デビュー47周年記念日ライブ」日時:5月25日(日)1stステージ 開場13:30 開演14:30/2ndステージ 開場16:30 開演17:30会場:神奈川・Billboard Live YOKOHAMA(ビルボードライブ横浜)■石川ひとみ with Strings日時:5月30日(金)1stステージ 開場16:30 開演17:30/2ndステージ 開場19:30 開演20:30会場:Billboard Live OSAKA(ビルボードライブ大阪)▼石川ひとみ with Stringsメンバー石川ひとみ(Vo)山田直毅(Gt)、小畑貴裕(Pf)、地行美穂(Vlin)谷崎舞(Vla & Vlin)管野真衣(Vc)