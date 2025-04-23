¡ÖÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¼õ¤±¤¿¡×¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆÃ¼ìº¾µ½¡¡ÅÅÏÃ¤Î¤«¤±»ÒÃ´Åö¤«¡¡ÆüËÜ¿Í2¿Í¤ò°ÜÁ÷¡¢ÂáÊá¤Ø
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Ë¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¿¥¤Åö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤·¤ÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤¬¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¥¿¥¤Åö¶É¤ËÉÔË¡ÂÚºß¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîæÆµªÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤ÈÃ«ÃÏÃÒÀ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ï¤±¤µ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Î¶õ¹Á¤Ç°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤Åö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÈÆ±¤¸ÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Ë¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅÅÏÃ¤Î¤«¤±»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤ÏÅö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢º¾µ½µòÅÀ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¹ñ·Ï¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢¡ÖÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢°ÜÁ÷¤ÎÈô¹Ôµ¡Æâ¤Ç2¿Í¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¾µ½µòÅÀ¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£