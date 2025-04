Microsoftは4月21日(現地時間)、Windows 11 InsiderプログラムのDevチャネル向けに「Windows 11 Insider Preview Build 26200.5562(KB5055642)」を、Betaチャネル向けに「同Build 26120.3872(KB5055640)」をリリースした。このビルドでは、AIが認識した画面上のテキストについて音読を指導してくれる教育向けの機能、イマーシブルリーダーを使って読み上げる機能など、AIのユーザー体験を向上させる新機能が追加されている。

Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26200.5562 (Dev Channel) | Windows Insider BlogAnnouncing Windows 11 Insider Preview Build 26120.3872 (Beta Channel) | Windows Insider BlogAnnouncing Windows 11 Insider Preview Build 26200.5562 (Dev Channel)|Windows Insider Blog○「Click to Do」とは?Windowsの「Click to Do」は、デスクトップに表示されているテキストや画像をAIが読み取って、マウスのクリックメニューからさまざまなアクションを実行できる機能である。例えば認識したテキストのクリップボードへのコピーする、任意のアプリケーションで開く、Webで検索する、画像を他の人と共有する、写真アプリで加工するといったアクションが用意されている。「Click to Do」はAI搭載の「Copilot+ PC」で利用できる。今回のアップデートでは、この「Click to Do」に2つのアクションが追加された。○「Click to Do」に追加された2つのアクション