「make it count」の意味は？「数える」という意味は含まれません！

正解は「今を大切にする、最大限に生かす」でした!

そのときどきのチャンスを生かして悔いが残らないように行動する、というニュアンスが込められています。

countという動詞には「数える」以外に「重要である・価値がある」という意味もあるのがポイントです。

A:「What is your new year’s resolution?」

(君の新年の目標は?)

B:「My resolution is that I'll make it count.」

(僕の目標は悔いが残らないように尽くすことだよ。)