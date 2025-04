渋谷にシュークリーム×フレンチクルーラーの専門店が5月オープン。自家製クリームをディップするのも楽しい！

東京・渋谷にシュークリーム×フレンチクルーラーが楽しめるテイクアウト専門店「Cream or Cruller(クリーム オア クルーラー)」が5月2日(金)オープン。新感覚スイーツ「シュークルーラー」×3種の自家製ディップクリームの組み合わせが楽しめますよ。人気シェフが手がける最新スイーツ「Cream or Cruller」「Cream or Cruller」は、シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせた新感覚のスイーツ「シュークルーラー」が楽しめる専門店。

福岡発祥の大人気ベーカリー『 AMAM DACOTAN(アマムダコタン) 』、生ドーナツ専門店『I'm donut?(アイムドーナツ?)』など人気店を多数手がける平子良太シェフの最新ショップなんです。「シュークルーラー」は“渋谷発のストリート系カジュアルスイーツ”をコンセプトに、平子シェフの「できたてのスイーツを誰でも気軽に楽しんでほしい」という思いが込められた手のひらサイズの最新スイーツですよ。2種類から選べる「シュークルーラー」の生地シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせた生地はオリジナル(税込162円)、カカオ(税込194円)の2種類。底面をキャラメリゼすることで“外はザクザク、中はフワッ”とした食感に。店舗にはキッチンが併設されているので、できたてが味わえるのもうれしいポイントです。自家製ディップクリームで味変を楽しもさらに、自分好みの食べ方で自由に楽しめるのも「シュークルーラー」最大の特長なんです。別売りのディップクリームはカスタード(税込216円)、フランボワーズ(税込324円)、ピスタチオ(税込378円)の3種類。こだわりの自家製クリームにディップすることで、シュークルーラー生地のザクザク感×なめらかで口あたりの良いクリームとのコンビネーションが五感を刺激して、新たな味わいが楽しめるそうですよ。3種類のディップクリームをみんなでシェアして食べたい「シュークルーラー」。ちょっとした差し入れにも喜ばれそうですよね。※画像はイメージです■Cream or Cruller(クリーム オア クルーラー)住所:東京都渋谷区神南1-8-11※渋谷駅B1出口から徒歩約6分、明治神宮前駅1出口から徒歩約9分営業時間:11:00〜19:00(売り切れ次第終了)定休日:不定休(公式Instagramでお知らせ)※テイクアウト専門店です。イートインスペースはありません。※オープン初日から数日間は、安全運営を優先するため商品の数量が限定される場合があります。Instagram:@creamorcruller参照元:株式会社peace put プレスリリース株式会社TWIN PLANET プレスリリース